Było 199 zł, a jest 89 zł. x-kom znów pozamiatał

W przypadku tanich słuchawek kluczowymi kwestiami jest przyzwoita jakość dźwięku i czas pracy na baterii. Opcje takie jak ANC są miłym, ale jednak dodatkami. I chociaż w tym budżecie nietrudno o redukcję hałasu, tak Huawei poszedł w zupełnie innym kierunku i postawił na mocarny zapas energii.

Huawei Freebuds SE 2

W ten oto sposób te słuchawki TWS pozwalają na odtwarzanie muzyki do 9 godzin na jednym ładowaniu. To tak, jakby słuchać jej cały dzień w pracy, a także w drodze z i do niej. To jednak nie koniec. Dedykowane etui pozwala na wydłużenie tego czasu aż do 40 godzin. Tym samym są to słuchawki, które naprawdę rzadko będziemy podłączać do ładowarki. A wszystko to za jedyne 89 zł.