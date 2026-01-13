Sprzęt

Było 199 zł, a jest 89 zł. x-kom znów pozamiatał

Huawei Freebuds SE 2 to jedne z najciekawszych słuchawek, jakie możesz kupić do 100 zł, a dokładniej za 89 zł w promocji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 20:06
1
W przypadku tanich słuchawek kluczowymi kwestiami jest przyzwoita jakość dźwięku i czas pracy na baterii. Opcje takie jak ANC są miłym, ale jednak dodatkami. I chociaż w tym budżecie nietrudno o redukcję hałasu, tak Huawei poszedł w zupełnie innym kierunku i postawił na mocarny zapas energii. 

Huawei Freebuds SE 2

W ten oto sposób te słuchawki TWS pozwalają na odtwarzanie muzyki do 9 godzin na jednym ładowaniu. To tak, jakby słuchać jej cały dzień w pracy, a także w drodze z i do niej. To jednak nie koniec. Dedykowane etui pozwala na wydłużenie tego czasu aż do 40 godzin. Tym samym są to słuchawki, które naprawdę rzadko będziemy podłączać do ładowarki. A wszystko to za jedyne 89 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Huawei