MediaExpert ze świetną promocją. Przyda się w każdym biurze i większości domów

A to dlatego, że jednym z elementów tego urządzenia jest drukarka laserowa. Mamy więc stosunkowo tanie i bardzo wydajne drukowanie, a kiedy korzystamy z urządzenia rzadko, to jednocześnie nie musimy się martwić o zasychający tusz, jak w urządzeniach atramentowych. Oczywiście przy okazji nie ma tu mowy o kolorowym wydruku. Ten jednak zwykle stanowi margines potrzeb.

HP LaserJet Tank 1604w

Dołączony toner ma pozwolić na wydrukowanie do 5000 stron. Urządzenie pozwala także skanować i kserować dokumenty z rozdzielczością skanera 600 DPI. Mamy tu także Wi-Fi oraz Bluetooth. Tym samym kable inne, niż zasilający są nam tu zbędne.

Urządzenie jest w stanie drukować 22 strony na minutę oraz skanować 14 stron na minutę. A to wszystko za 679 złotych, czyli aż 120,99 zł taniej.