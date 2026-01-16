Sprzęt

MediaExpert ze świetną promocją. Przyda się w każdym biurze i większości domów

HP LaserJet Tank 1604w to prawdziwy kombajn do drukowania i skanowania, którego potencjał wcale nie oznacza, że będzie się marnował w domach i małych firmach. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:51
A to dlatego, że jednym z elementów tego urządzenia jest drukarka laserowa. Mamy więc stosunkowo tanie i bardzo wydajne drukowanie, a kiedy korzystamy z urządzenia rzadko, to jednocześnie nie musimy się martwić o zasychający tusz, jak w urządzeniach atramentowych. Oczywiście przy okazji nie ma tu mowy o kolorowym wydruku. Ten jednak zwykle stanowi margines potrzeb. 

HP LaserJet Tank 1604w Przynajmniej raz w miesiącu żałuję, że jej nie mam

HP LaserJet Tank 1604w

Dołączony toner ma pozwolić na wydrukowanie do 5000 stron. Urządzenie pozwala także skanować i kserować dokumenty z rozdzielczością skanera 600 DPI. Mamy tu także Wi-Fi oraz Bluetooth. Tym samym kable inne, niż zasilający są nam tu zbędne. 

Urządzenie jest w stanie drukować 22 strony na minutę oraz skanować 14 stron na minutę. A to wszystko za 679 złotych, czyli aż 120,99 zł taniej.  

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

hp drukarki HP LaserJet Tank 1604w
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, HP