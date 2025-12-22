Honor WIN już się czai. To szybka bestia z baterią 10 000 mAh

Seria Honor WIN pojawiała się już w pierwszych przeciekach, a teraz producent potwierdził datę premiery i pochwalił się możliwościami sprzętu. Honor WIN i Honor WIN RT zadebiutują w Chinach już 26 grudnia.

Firma potwierdziła, że nadchodzące modele będą pierwszymi w branży urządzeniami wyposażonymi w potężne baterie o pojemności aż 10 000 mAh. To znaczący skok nawet względem modelu Honor X70, który mógł pochwalić się baterią 8300 mAh. Producent wykorzystuje technologię ogniw krzemowo-węglowych, co pozwala na upakowanie dużej gęstości energii w obudowie o rozsądnej grubości 8,3 mm. Honor deklaruje, że taki zapas mocy pozwoli na 5 godzin ciągłego, intensywnego gamingu, po których wskaźnik naładowania wciąż będzie pokazywał ponad połowę stanu naładowania baterii.

Ponieważ seria WIN oficjalnie zastępuje starszą, gamingową linię GT, nacisk położono przede wszystkim na wydajność w grach. Sercem modelu Honor WIN ma być topowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, do wersji WIN RT trafi z kolei Snapdragon 8 Gen 5. Do tego telefonu otrzymają do 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz do 1 TB szybkiej pamięci UFS 4.1. Taka konfiguracja pozwoliła osiągnąć w modelu Honor WIN imponujący, rekordowy wynik w benchmarku AnTuTu na poziomie ponad 4,4 miliona punktów. Aby utrzymać stabilną wydajność pod obciążeniem, wewnątrz obudowy znalazł się fizyczny wentylator chłodzący, a wrażenia z rozgrywki dopełni system audio Honor Surround Subwoofer 2.0 z podwójnymi, symetrycznymi głośnikami.

Front urządzenia wypełni płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 1,5K z odświeżaniem 120 Hz. Pod ekranem ulokowany jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych 3D, który ma odblokowywać telefon w zaledwie 0,14 sekundy i działać bezbłędnie nawet przy mokrych dłoniach. Telefony otrzymały też pełen pakiet norm odporności: IP68, IP69 oraz IP69K.