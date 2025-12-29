Honor Power 2 już bez tajemnic. Ma rekordową baterię

Honor na dobre postanowił zdominować rynek smartfonów z bardzo dużymi akumulatorami. Już pokazał serię Honor WIN z baterią 10 000 mAh, ale zbliża się premiera modelu z jeszcze większym zapasem energii – Honor Power 2. Smartfon pojawiał się już w kilku przeciekach, a teraz mamy niemal komplet informacji na jego temat.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najnowsza porcja renderów i zdjęć na żywo potwierdza podobieństwo do iPhone’a 17 Pro, zwłaszcza jeśli chodzi o tył urządzenia. Nie jest to dokładna kopia telefonu Apple, ale zbyt daleko idąca inspiracja, podobny jest zwłaszcza moduł aparatów o charakterystycznym, prostokątnym układzie. Zapowiadane wersje kolorystyczne to pomarańczowy, biały i czarny – ten pierwszy też się mocno kojarzy z Apple.

Z oficjalnych grafik ujawnionych już przez producenta wynika, że telefon będzie miał potężny akumulator o pojemności 10 080 mAh z ładowaniem 80 W, czyli jeszcze większy niż w modelach z serii WIN. Mimo tak pojemnej baterii grubość urządzenia ma wynosić zaledwie 7,98 mm, a masa około 216 gramów.

Honor Power 2 został ponadto wyposażony w ekran LTPS AMOLED o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości 1,5K, z odświeżaniem 120 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza ma sięgać rekordowych 8000 nitów (w trybie HDR).

Sercem modelu Power 2 jest układ Dimensity 8500 Elite wspierany przez 12 GB RAM oraz 256 GB lub 512 GB pamięci masowej. W specyfikacji znajdziemy także przedni aparat 16 Mpix, a także główny 50 Mpix oraz ultraszerokokątny 5 Mpix.