Sprzęt

Honor Power 2 już bez tajemnic. Ma rekordową baterię

Honor Power 2 nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Smartfon z potężnym akumulatorem potwierdził swój wygląd w serii nowych renderów oraz zdjęć na żywo, znana jest też jego specyfikacja.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Honor Power 2 już bez tajemnic. Ma rekordową baterię

Honor na dobre postanowił zdominować rynek smartfonów z bardzo dużymi akumulatorami. Już pokazał serię Honor WIN z baterią 10 000 mAh, ale zbliża się premiera modelu z jeszcze większym zapasem energii – Honor Power 2. Smartfon pojawiał się już w kilku przeciekach, a teraz mamy niemal komplet informacji na jego temat.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najnowsza porcja renderów i zdjęć na żywo potwierdza podobieństwo do iPhone’a 17 Pro, zwłaszcza jeśli chodzi o tył urządzenia. Nie jest to dokładna kopia telefonu Apple, ale zbyt daleko idąca inspiracja, podobny jest zwłaszcza moduł aparatów o charakterystycznym, prostokątnym układzie. Zapowiadane wersje kolorystyczne to pomarańczowy, biały i czarny – ten pierwszy też się mocno kojarzy z Apple.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HONOR Magic V3 5G 12/512GB 7.92" 120Hz Zielony
Smartfon HONOR Magic V3 5G 12/512GB 7.92" 120Hz Zielony
0 zł
5499 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Złoty
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Złoty
0 zł
1678.1 zł - najniższa cena
Kup teraz 1678.1 zł
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Czarny
0 zł
1678.1 zł - najniższa cena
Kup teraz 1678.1 zł
Advertisement

Z oficjalnych grafik ujawnionych już przez producenta wynika, że telefon będzie miał potężny akumulator o pojemności 10 080 mAh z ładowaniem 80 W, czyli jeszcze większy niż w modelach z serii WIN. Mimo tak pojemnej baterii grubość urządzenia ma wynosić zaledwie 7,98 mm, a masa około 216 gramów.

Honor Power 2 został ponadto wyposażony w ekran LTPS AMOLED o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości 1,5K, z odświeżaniem 120 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza ma sięgać rekordowych 8000 nitów (w trybie HDR).

Sercem modelu Power 2 jest układ Dimensity 8500 Elite wspierany przez 12 GB RAM oraz 256 GB lub 512 GB pamięci masowej. W specyfikacji znajdziemy także przedni aparat 16 Mpix, a także główny 50 Mpix oraz ultraszerokokątny 5 Mpix. 

Honor potwierdził też datę premiery modelu Power 2. Debiut w Chinach zapowiedziano na 5 stycznia. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy telefon trafi na rynki globalne. Choć jego specyfikacja nie pod każdym względem wywołuje entuzjazm, tak duży akumulator dla wielu użytkowników byłby najważniejszą zaletą. 

Image
telepolis
honor 10 000 mAh Honor Power 2 10 080 mAh
Zródła zdjęć: Honor, Anvin . X