Honor Magic8 RSR Porsche Design to potężny flagowiec z ceramiki

Obudowa twardsza niż szkło

Nowy smartfon marki Honor dostępny jest w kolorach Slate Gray oraz Moonstone. Jego design nawiązuje do klasycznych linii sportowych samochodów Porsche. Tył obudowy wykonano z nano-ceramiki mikrokrystalicznej. Producent twierdzi, że to jedyna prawdziwa ceramika na rynku smartfonów.

Materiał ten charakteryzuje się twardością 8,5 stopnia w skali Mohsa. Lustrzany poler klasy A0 sprawia, że telefon jest przyjemny w dotyku. Urządzenie stało się o 10% lżejsze od poprzednika. Wyspa aparatów przypomina teraz charakterystyczne reflektory matrycowe Porsche.

Ekran o ekstremalnej jasności

Front urządzenia zajmuje zakrzywiony ekran OLED o przekątnej 6,71 cala. Panel LTPO oferuje odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz. Rozdzielczość 1,5K ma zagwarantować bardzo ostry obraz. Wyświetlacz chroni specjalne szkło Honor Giant Rhino.

Wrażenie robi jasność wyświetlacza. Globalnie to 1800 nitów. W trybie HDR wartość ta wzrasta aż do 6000 nitów. Bezpieczeństwo oczu ma z kolei zapewnić ściemnianie PWM o częstotliwości 4320 Hz. To niewątpliwie jeden z najlepszych ekranów dostępnych obecnie w smartfonach.

Wydajność bez żadnych kompromisów

Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, wykonany w technologii 3 nm. Wspiera go ogromna ilość pamięci operacyjnej. Najmocniejsza wersja ma aż 24 GB RAM LPDDR5X. Dane użytkownika trafiają do szybkiej pamięci UFS 4.0.

Smartfon obsługuje komunikację satelitarną Honor Hongyan. Pozwala ona na łączność poprzez satelity Tiantong oraz Beidou. Obudowa spełnia normy odporności IP68 oraz IP69K. Telefon jest więc całkowicie odporny na pył i silne strumienie gorącej wody.

Aparat jak w lustrzance

Główny moduł fotograficzny składa się z trzech aparatów. Główny jednostka ma rozdzielczość 50 Mpix i jasny obiektyw z przysłoną f/1.6. Największą nowością jest jednak teleobiektyw 200 Mpix z architekturą soczewek Keplera. Powinien on zapewnić świetną jakość zdjęć przy zbliżeniu optycznym 3.7x.

Do telefonu można dokupić profesjonalny zestaw fotograficzny. Zawiera on magnetyczny uchwyt z fizycznym spustem migawki. Etui ma pierścień na filtry 67 mm oraz możliwość montażu obiektywu 200 mm Nox. Stabilizacja obrazu z certyfikatem CIPA 6.5 pozwala na robienie nieporuszonych zdjęć "z ręki" przy 3-sekundowym czasie naświetlania.

Gigantyczna bateria i szybkie ładowanie

Honor zastosował tu akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 7200 mAh. To ogromna wartość jak na tak smukły telefon. Energię można uzupełnić błyskawicznie dzięki ładowaniu przewodowemu 120 W. Ładowanie bezprzewodowe oferuje moc 80 W.

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Magic UI 10.0 opartego na Androidzie 16. Na pokładzie znajdziemy też głośniki stereo z dźwiękiem DTS:X Ultra oraz ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Smartfon oferuje pełny pakiet nowoczesnych standardów łączności, w tym Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0.

Dostępność i cena

Honor Magic 8 RSR Porsche Design zadebiutował na razie na rynku chińskim. Ceny prezentują się następująco:

wersja 16/512 GB kosztuje 7999 juanów (4165 zł),

wersja 24 GB/1 TB kosztuje 8999 juanów (4686 zł).