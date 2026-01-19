Honor zmieścił baterię 5500 mAh w 6 mm obudowie

Metalowa obudowa lżejsza od konkurencji

Nowy model waży zaledwie 155 gramów. Jego grubość wynosi tylko 6,1 mm, co jest rzadkością w segmencie flagowców. Rama urządzenia powstała z aluminium lotniczego o wytrzymałości 530 MPa. Konstrukcja może się pochwalić certyfikatami IP68 oraz IP69, więc jest odporna na pył i silne strumienie wody.

Tył telefonu pokryto powłoką nakładaną w procesie siedmiu etapów pieczenia. Daje to efekt metalicznego matu, podobny do lakierów stosowanych w drogich autach. Smartfon występuje w kolorach fioletowym, pomarańczowym, białym i czarnym. Sprzęt obsługuje standard eSIM oraz szybkie przełączanie między kartami.

Ekran o jasności 6000 nitów

Wyświetlacz OLED ma przekątną 6,31 cala i rozdzielczość 1,5K. Ramki wokół niego są bardzo wąskie i mają tylko 1,08 mm z każdej strony. Panel obsługuje odświeżanie LTPO od 1 do 120 Hz oraz technologię HDR10+. Szczytowa jasność w trybie HDR sięga 6000 nitów.

Producent zastosował system ochrony wzroku Honor Oasis z dziesięcioma różnymi funkcjami. Pod ekranem znajduje się ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych 3D. Za bezpieczeństwo wyświetlacza odpowiada szkło Giant Rhino Glass. Telefon ma też głośniki stereo i port USB-C.

Procesor 3 nm i ogromna bateria

Wewnątrz pracuje układ MediaTek Dimensity 9500. wykonany w procesie 3 nm. Za grafikę odpowiada Arm Mali-G1 Ultra MC12. Klienci mogą wybrać wersję z 12 GB lub 16 GB RAM LPDDR5X. Pamięć masowa to szybkie kości UFS 4.0 o pojemności od 256 GB do 1 TB.

Urządzenie zasilane jest baterią krzemowo-węglową o pojemności 5500 mAh. Przy grubości obudowy 6,1 mm gęstość energii wynosi tu 917 Wh/L. Smartfon naładujemy przewodowo z mocą 80 W lub bezprzewodowo z mocą 50 W. System to Magic UI 10.0 bazujący na Androidzie 16.

Peryskop i nowatorska lampa błyskowa

Główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix ma matrycę 1/1.3 cala i przysłonę f/1.6 ze stabilizację CIPA 5.0. Obok umieszczono aparat szerokokątny 50 Mpix z kątem widzenia 112 stopni. Zestaw zamyka peryskopowy teleobiektyw 64 Mpix. Oferuje on 3,2-krotny zoom optyczny oraz 100-krotny zoom cyfrowy.

Ciekawostką jest pierwsza w świecie Androida matrycowa lampa błyskowa AI. Składa się z pięciu elementów i oświetla kadr zgodnie z ustawioną ogniskową portretu. Przednii aparat ma 50 Mpix i nagrywa wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Smartfon obsługuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 oraz zaawansowaną nawigację GPS i BeiDou.

Dostępność i cena

Honor Magic8 Pro Air trafi do sprzedaży w Chinach 23 stycznia 2026 roku. Urządzenie jest dostępne w kilku wariantach pamięciowych. Ceny w Państwie środka wyglądają tak: