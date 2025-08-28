Orange rozdaje tablety za 1 zł. Zasady są proste

Najcieńszy składany smartfon w ofercie Orange

Honor Magic V5 ma tylko 8,8 mm grubości i waży 217 g. Obudowa została wzmocniona włóknem węglowym, a ekran zabezpieczono warstwą NanoCrystal, która zwiększa jego odporność na uszkodzenia.

Smartfon napędzany jest układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite z obsługą najszerszego zakresu pasm 5G spośród wszystkich składanych urządzeń. Na pokładzie znalazła się bateria krzemowo-węglowa 5820 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 66 W i bezprzewodowym 50 W.

Ekrany i funkcje AI

Honor Magic V5 oferuje dwa wyświetlacze – 7,95 cala wewnątrz oraz 6,43 cala na zewnątrz. Oba osiągają jasność do 5000 nitów, mają częstotliwość odświeżania 120 Hz i obsługują Dolby Vision. Smartfon wspiera także tryb Honor Eye Comfort Display, który ogranicza zmęczenie oczu.

Cena i promocja z tabletem

W Orange nowy HONOR dostępny jest zarówno z abonamentem, jak i bez kontraktu. Można go kupić na raty (do 36 rat) albo jednorazowo w cenie 7399 zł.

Pomarańczowy operator przygotował też specjalną promocję. Przy zakupie Honora Magic V5 za dodatkową złotówkę można otrzymać tablet Honor Pad 9.