Sprzęt

Orange rozdaje tablety za 1 zł. Zasady są proste

Orange wprowadził do oferty najnowszy, składany smartfon marki Honor. Ten ultrasmukły model wyróżnia się mocną specyfikacją i lekką konstrukcją. Operator dorzuca też atrakcyjny prezent dla kupujących.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:05
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange rozdaje tablety za 1 zł. Zasady są proste

Najcieńszy składany smartfon w ofercie Orange

Honor Magic V5 ma tylko 8,8 mm grubości i waży 217 g. Obudowa została wzmocniona włóknem węglowym, a ekran zabezpieczono warstwą NanoCrystal, która zwiększa jego odporność na uszkodzenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Smartfon napędzany jest układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite z obsługą najszerszego zakresu pasm 5G spośród wszystkich składanych urządzeń. Na pokładzie znalazła się bateria krzemowo-węglowa 5820 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 66 W i bezprzewodowym 50 W.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HONOR Magic 7 Lite 5G 8/256GB 6.78" 120Hz Fioletowy
Smartfon HONOR Magic 7 Lite 5G 8/256GB 6.78" 120Hz Fioletowy
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon HONOR Magic 6 Pro 5G 12/512GB 6.8" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR Magic 6 Pro 5G 12/512GB 6.8" 120Hz Czarny
0 zł
5999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999.99 zł
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Advertisement

Ekrany i funkcje AI

Honor Magic V5 oferuje dwa wyświetlacze – 7,95 cala wewnątrz oraz 6,43 cala na zewnątrz. Oba osiągają jasność do 5000 nitów, mają częstotliwość odświeżania 120 Hz i obsługują Dolby Vision. Smartfon wspiera także tryb Honor Eye Comfort Display, który ogranicza zmęczenie oczu.

Cena i promocja z tabletem

W Orange nowy HONOR dostępny jest zarówno z abonamentem, jak i bez kontraktu. Można go kupić na raty (do 36 rat) albo jednorazowo w cenie 7399 zł.

Orange rozdaje tablety za 1 zł. Zasady są proste

Pomarańczowy operator przygotował też specjalną promocję. Przy zakupie Honora Magic V5 za dodatkową złotówkę można otrzymać tablet Honor Pad 9.

Honor Magic V5
0 opinii
Honor Magic V5

Honor Magic V5
0 opinii
Ekran 7.95" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.32 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5820mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Ten smartfon jest tak cienki, że... aż nie ma sensu? Test Honor Magic V5

Honor Magic V5 w Orange
Image
telepolis
honor orange nowy smartfon honor składany smartfon Honor tablet za 1 zł Honor Magic V5 Honor Magic V5 cena
Zródła zdjęć: Honor
Źródła tekstu: Orange