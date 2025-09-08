Pierścieniem Hama zapłacisz w sklepie. Samsung tego nie ma

Smart Ring i słuchawki z AI

Największą uwagę przyciągnął Hama Ring – inteligentny pierścień monitorujący parametry zdrowotne. Ma być alternatywą dla smartwatcha i rozwinięciem prototypu pokazanego rok wcześniej. Z informacji, jakie uzyskaliśmy na stoisku wynika, że na wyposażeniu pierścienia znalazł się moduł NFC do płatności zbliżeniowych.

Jeszcze głośniej zrobiło się wokół słuchawek Passion Clarity AI. To model nauszny z modułem sztucznej inteligencji opartym na ChatGPT. Słuchawki potrafią nagrywać spotkania i automatycznie tworzyć z nich notatki. Wspierają multipoint, działają do 55 godzin na jednym ładowaniu i obsługują szybkie ładowanie USB-C. Zyskały nagrodę IFA za najbardziej innowacyjny produkt, a w Europie wyceniono je na 149 euro (633 zł). W Polsce mają być tańsze.

Nowe ładowarki i powerbanki

Hama stawia też mocno na segment akcesoriów zasilających. W Berlinie pojawiły się:

składane ładowarki GaN o mocy 30, 40 i 65 W,

modele ze zwijanym kablem,

nowe ładowarki samochodowe i indukcyjne Qi2,

High Power powerbanki z mocą ładowania do 200 W i kolorowym wyświetlaczem,

indukcyjny powerbank 10000 mAh.

Wszystkie rozwiązania mają ułatwiać życie w podróży i skracać czas ładowania nawet o połowę.

Głośniki i etui dla wymagających

Na IFA 2025 zadebiutowały też głośniki Bluetooth Mate Pro MKII i Ultimate Pro. Ten drugi oferuje moc 120 W, pracuje do 24 godzin, jest wodoszczelny (IPX6) i działa także jako powerbank. Sprzęt powstał we współpracy z firmą Canton, znaną w świecie audio.

Hama pokazała także nowe etui dla smartfonów, w tym dla iPhone’a 17. Użyto w nich materiału D30, który nie żółknie i chroni ekran. Do tego doszły kable z recyklingu i nowe modele myszek komputerowych z przyciskiem AI.

