Pierścieniem Hama zapłacisz w sklepie. Samsung tego nie ma
Na targach IFA 2025 w Berlinie marka Hama pokazała pełen przekrój nowości. Od inteligentnego pierścienia i słuchawek ze sztuczną inteligencją, po potężne głośniki i powerbanki o mocy 200 W. Nowy sprzęt powinien trafić w gusta zarówno fanów mobilnych technologii, jak i domowych rozwiązań.
Smart Ring i słuchawki z AI
Największą uwagę przyciągnął Hama Ring – inteligentny pierścień monitorujący parametry zdrowotne. Ma być alternatywą dla smartwatcha i rozwinięciem prototypu pokazanego rok wcześniej. Z informacji, jakie uzyskaliśmy na stoisku wynika, że na wyposażeniu pierścienia znalazł się moduł NFC do płatności zbliżeniowych.
Jeszcze głośniej zrobiło się wokół słuchawek Passion Clarity AI. To model nauszny z modułem sztucznej inteligencji opartym na ChatGPT. Słuchawki potrafią nagrywać spotkania i automatycznie tworzyć z nich notatki. Wspierają multipoint, działają do 55 godzin na jednym ładowaniu i obsługują szybkie ładowanie USB-C. Zyskały nagrodę IFA za najbardziej innowacyjny produkt, a w Europie wyceniono je na 149 euro (633 zł). W Polsce mają być tańsze.
Nowe ładowarki i powerbanki
Hama stawia też mocno na segment akcesoriów zasilających. W Berlinie pojawiły się:
- składane ładowarki GaN o mocy 30, 40 i 65 W,
- modele ze zwijanym kablem,
- nowe ładowarki samochodowe i indukcyjne Qi2,
- High Power powerbanki z mocą ładowania do 200 W i kolorowym wyświetlaczem,
- indukcyjny powerbank 10000 mAh.
Wszystkie rozwiązania mają ułatwiać życie w podróży i skracać czas ładowania nawet o połowę.
Głośniki i etui dla wymagających
Na IFA 2025 zadebiutowały też głośniki Bluetooth Mate Pro MKII i Ultimate Pro. Ten drugi oferuje moc 120 W, pracuje do 24 godzin, jest wodoszczelny (IPX6) i działa także jako powerbank. Sprzęt powstał we współpracy z firmą Canton, znaną w świecie audio.
Hama pokazała także nowe etui dla smartfonów, w tym dla iPhone’a 17. Użyto w nich materiału D30, który nie żółknie i chroni ekran. Do tego doszły kable z recyklingu i nowe modele myszek komputerowych z przyciskiem AI.
Pełne stoisko w Berlinie
Hama nie zapomniała o segmentach foto, TV, AGD czy smart home. Wśród nowości znalazły się inteligentne kamery czy stacje dokujące USB4, a także wiele innych sprzętów.