AI w myszce za 150 zł? Hama poleca model MW-900

Na rynku zadebiutowała nowa mysz bezprzewodowa, która celuje w komfort i niską cenę. Hama MW-900 ma jednak asa w rękawie. To dedykowany przycisk do obsługi sztucznej inteligencji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:20
Hama rzuca wyzwanie

Nowy model Hama MW-900 to propozycja dla osób praworęcznych. Producent postawił na ergonomię i nowoczesny wygląd. Mysz utrzymano w czarno-stalowej kolorystyce, a jej masa to zaledwie 100 gramów. Uwagę przyciąga też subtelne podświetlenie RGB.

Najciekawsze są jednak funkcje. Gryzoń łączy się z komputerem lub tabletem na trzy sposoby. Mamy do dyspozycji dwa kanały Bluetooth oraz klasyczną łączność radiową 2,4 GHz. Mały odbiornik USB-A można schować w korpusie myszy. Między sparowanymi urządzeniami przełączamy się jednym przyciskiem.

Dwa scrolle i przycisk AI

Hama MW-900 ma aż 10 przycisków. Wszystkie działają niemal bezgłośnie, co powinni docenić domownicy i współpracownicy użytkownika. Poza standardowymi klawiszami (jak wstecz/dalej) dostajemy dwa kółka przewijania. Jedno klasyczne, na górze, drugie umieszczono z boku, pod kciukiem.

Boczny scroll ułatwia pracę z szerokimi dokumentami, na przykład mapami czy arkuszami kalkulacyjnymi. Prawdziwą nowością jest jednak dedykowany przycisk Assist AI. Jedno kliknięcie wystarczy, by wywołać aplikację Copilot Microsoftu. To ukłon w stronę ery sztucznej inteligencji, który ma ułatwiać codzienne zadania.

Specyfikacja myszy

Użytkownik może szybko zmieniać czułość. Służy do tego przełącznik DPI z pięcioma trybami: 800, 1200, 1600, 2400 lub 3200 DPI. Ciekawostką jest czujnik Blue Wave. Pozwala on na płynną pracę na niemal każdej powierzchni, nie tylko na podkładce.

Producent zadbał też o bezpieczeństwo. Sygnał jest szyfrowany standardem AES-128. Wbudowany akumulator litowo-polimerowy ma wystarczyć na wiele tygodni pracy. Ładujemy go przez port USB-C.

Dostępność i cena

 Mysz Hama MW-900 jest już dostępna w sklepach. Sugerowana cena detaliczna wynosi 149 zł.

W chwili pisania tych słów w sklepie internetowym marki Hama opisana wyżej mysz jest dostępna za 90,85 zł.

telepolis
Zródła zdjęć: Hama
Źródła tekstu: Hama