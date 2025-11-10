AI w myszce za 150 zł? Hama poleca model MW-900
Na rynku zadebiutowała nowa mysz bezprzewodowa, która celuje w komfort i niską cenę. Hama MW-900 ma jednak asa w rękawie. To dedykowany przycisk do obsługi sztucznej inteligencji.
Hama rzuca wyzwanie
Nowy model Hama MW-900 to propozycja dla osób praworęcznych. Producent postawił na ergonomię i nowoczesny wygląd. Mysz utrzymano w czarno-stalowej kolorystyce, a jej masa to zaledwie 100 gramów. Uwagę przyciąga też subtelne podświetlenie RGB.
Najciekawsze są jednak funkcje. Gryzoń łączy się z komputerem lub tabletem na trzy sposoby. Mamy do dyspozycji dwa kanały Bluetooth oraz klasyczną łączność radiową 2,4 GHz. Mały odbiornik USB-A można schować w korpusie myszy. Między sparowanymi urządzeniami przełączamy się jednym przyciskiem.
Dwa scrolle i przycisk AI
Hama MW-900 ma aż 10 przycisków. Wszystkie działają niemal bezgłośnie, co powinni docenić domownicy i współpracownicy użytkownika. Poza standardowymi klawiszami (jak wstecz/dalej) dostajemy dwa kółka przewijania. Jedno klasyczne, na górze, drugie umieszczono z boku, pod kciukiem.
Boczny scroll ułatwia pracę z szerokimi dokumentami, na przykład mapami czy arkuszami kalkulacyjnymi. Prawdziwą nowością jest jednak dedykowany przycisk Assist AI. Jedno kliknięcie wystarczy, by wywołać aplikację Copilot Microsoftu. To ukłon w stronę ery sztucznej inteligencji, który ma ułatwiać codzienne zadania.
Specyfikacja myszy
Użytkownik może szybko zmieniać czułość. Służy do tego przełącznik DPI z pięcioma trybami: 800, 1200, 1600, 2400 lub 3200 DPI. Ciekawostką jest czujnik Blue Wave. Pozwala on na płynną pracę na niemal każdej powierzchni, nie tylko na podkładce.
Producent zadbał też o bezpieczeństwo. Sygnał jest szyfrowany standardem AES-128. Wbudowany akumulator litowo-polimerowy ma wystarczyć na wiele tygodni pracy. Ładujemy go przez port USB-C.
Dostępność i cena
Mysz Hama MW-900 jest już dostępna w sklepach. Sugerowana cena detaliczna wynosi 149 zł.
W chwili pisania tych słów w sklepie internetowym marki Hama opisana wyżej mysz jest dostępna za 90,85 zł.