Sprzęt

Pixel 10 Pro XL sprawdzony w DxOMark. Świetne zdjęcia, wideo jeszcze lepsze

Google Pixel 10 Pro XL trafił do testów DxOMark i przeszedł je z bardzo dobrym wynikiem. Aparaty wypadają świetnie zarówno w zdjęciach, jak i w wideo. To jeden z najmocniejszych fotosmartfonów na rynku, choć nie jest wolny od drobnych wad.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:45
0
Nowy flagowiec Google'a, Pixel 10 Pro XL, wyróżnia się kilkoma istotnymi zmianami. Model ten korzysta z tych samych modułów aparatów, co jego poprzednik, Pixel 9 Pro XL (nasz test), ale znaczącej poprawie uległa jakość zdjęć i wideo dzięki nowemu układowi Tensor G5.

Co to oznacza? Szybsze i bardziej wydajne przetwarzanie obrazu, a także wsparcie zaawansowanych funkcji AI, takich jak Pro Res Zoom. Ta bardzo poprawia jakość zdjęć przy dużym przybliżeniu. Jest też Video Boost poprawiający filmy.

Wyniki testu DxOMark: aparat na medal

W testach fotograficznych Pixel 10 Pro XL pokazał się z bardzo dobrej strony. Zdjęcia charakteryzują się wyrównaną ekspozycją i szerokim zakresem tonalnym, a kolory są naturalne i przyjemne dla oka. Szczególnie dobrze wypada odwzorowanie skóry, która prezentuje się realistycznie i bez sztucznego podkoloryzowania. Aparat dobrze radzi sobie również z kontrolą szumów, choć w trudniejszych warunkach oświetleniowych detale nie są już tak imponujące. Teleobiektyw 5x zachowuje sporo szczegółów i pozwala na efektowne zbliżenia, jednak przy cyfrowym zoomie powyżej 3x widać już utratę ostrości. Z kolei ultraszeroki obiektyw oferuje bardzo szerokie pole widzenia, ale w ciemniejszych scenach pojawia się wyraźniejszy szum.

Również wideo prezentuje wysoki poziom. Pixel 10 Pro XL nagrywa filmy z szerokim zakresem dynamicznym i pięknymi, naturalnymi kolorami, nierzadko przewyższając nawet iPhone’a 16 Pro Max pod względem balansu bieli i ekspozycji. Materiał cechuje się dużą ilością detali, a szumy stają się widoczne głównie w słabszym świetle. Na uwagę zasługuje tryb Video Boost w HDR 60 fps, który wypadł znakomicie i w testach zdobył aż 175 punktów – wynik lepszy niż u większości konkurentów, choć nieujęty w oficjalnym rankingu. Stabilizacja działa poprawnie podczas statycznych ujęć, lecz przy filmowaniu w ruchu, zwłaszcza podczas chodzenia, można dostrzec lekkie drgania obrazu.

W końcowym rozrachunku, Pixel 10 Pro XL otrzymał 163 punkty, co dało mu 4. miejsce w zestawieniu DxOMark.

Pixel 10 Pro XL sprawdzony w DxOMark. Świetne zdjęcia, wideo jeszcze lepsze

Nowy flagowiec Google'a zajął miejsce tuż za podium. To aktualnie wygląda tak:

  1. Huawei Pura 80 Ultra – 175 punktów,
  2. Oppo Find X8 Ultra – 169 punktów,
  3. Vivo X200 Ultra – 167 punktów.

Tyle samo punktów co Pixel ma Huawei Pura 70 Ultra (nasz test).

Wróćmy jeszcze do Pixela 10 Pro Pro XL. Tak przedstawiają się wymienione przez DxOMark główne zalety i wady aparatów w tym smartfonie:

  • Zalety:

    • dobra ekspozycja i szeroki zakres tonalny na zdjęciach i wideo,

    • precyzyjny balans bieli, naturalne odwzorowanie skóry w zdjęciach i wideo,

    • niewiele artefaktów w porównaniu z konkurencją,

    • dobry kompromis między detalami a szumem w dobrym świetle, ostre detale i niski poziom szumów,

    • solidny autofocus z szybką reakcją,

    • dobre detale na zdjęciach z teleobiektywu.

  • Wady:

    • lokalny szum na zdjęciach i szum czasowy na wideo przy słabym świetle,

    • detale w słabym świetle nieco gorsze niż u konkurencji,

    • efekt flary w niektórych scenach zewnętrznych,

    • brak szczegółów w średnim zakresie zoomu,

    • artefakty w estymacji głębi w trybie bokeh.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, DxOMark
Źródła tekstu: DxOMark