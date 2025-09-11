NVIDIA opóźnia premierę. Na nowe karty jeszcze poczekamy

Od dawna wiadomo, że NVIDIA szykuje się do premiery odświeżonych modeli kart graficznych z serii GeForce RTX 50 Super. Dotychczasowe doniesienia sugerowały, że pierwsze egzemplarze trafią na sklepowe półki jeszcze w tym roku, ale to może być już nieaktualne. Zieloni mieli opóźnić premierę.

Dalsza część tekstu pod wideo

NVIDIA opóźnia premierę

Co prawda nie są to informacje oficjalne, ale znany w branży informator - @hongxing2020 - przekazał, że premiera kart graficznych GeForce RTX 50 Super została opóźniona. Oznacza to, że premiera w czwartym kwartale tego roku, o której mówiło się wcześniej, prawdopodobnie już nie jest aktualna. W takim wypadku prezentacji nowych kart powinniśmy spodziewać się na styczniowych targach CES 2026 w Las Vegas.

NVIDIA ma w sumie szykować trzy modele: RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super oraz RTX 5080 Super. Wszystkie mają otrzymać nowe moduły pamięci GDDR7 o pojemności 3 GB. Chociaż przełożą się one na zwiększoną ilość pamięci VRAM, to właśnie one mogą być powodem opóźnienia.