Sprzęt

NVIDIA opóźnia premierę. Na nowe karty jeszcze poczekamy

Jeśli czekacie na nowe, odświeżone karty graficzne GeForce RTX 50 Super, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Ich premiera prawdopodobnie została opóźniona.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:00
Od dawna wiadomo, że NVIDIA szykuje się do premiery odświeżonych modeli kart graficznych z serii GeForce RTX 50 Super. Dotychczasowe doniesienia sugerowały, że pierwsze egzemplarze trafią na sklepowe półki jeszcze w tym roku, ale to może być już nieaktualne. Zieloni mieli opóźnić premierę.

NVIDIA opóźnia premierę

Co prawda nie są to informacje oficjalne, ale znany w branży informator - @hongxing2020 - przekazał, że premiera kart graficznych GeForce RTX 50 Super została opóźniona. Oznacza to, że premiera w czwartym kwartale tego roku, o której mówiło się wcześniej, prawdopodobnie już nie jest aktualna. W takim wypadku prezentacji nowych kart powinniśmy spodziewać się na styczniowych targach CES 2026 w Las Vegas.

NVIDIA ma w sumie szykować trzy modele: RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super oraz RTX 5080 Super. Wszystkie mają otrzymać nowe moduły pamięci GDDR7 o pojemności 3 GB. Chociaż przełożą się one na zwiększoną ilość pamięci VRAM, to właśnie one mogą być powodem opóźnienia.

Według plotek poszczególne modele mają przynieść wzrost wydajności rzędu 7-16 proc. w porównaniu ze standardowymi konstrukcjami. Głównie za sprawą zwiększenia liczby jednostek CUDA oraz właśnie większej ilości pamięci.

Image
telepolis
Nvidia karty graficzne geforce rtx 50 super geforce rtx 5070 super GeForce RTX 5080 Super GeForce RTX 5070 Ti Super
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: TweakTown