Dyson ma nowy odkurzacz. Zmiecie i zmyje totalnie wszystko?

Pierwsze wrażenia z V16 Piston Animal Submarine są naprawdę bardzo dobre. Nowa, podwójna stożkowa elektroszczotka ma wreszcie rozwiązać problem splątanych włosów. Do tego rozpoznaje różnice podłoża i automatycznie dostosowuje siłę ssania oraz prędkość obrotową szczotki. A w kwestii mocy ma się czym pochwalić.

Dyson V16 Piston Animal – moc silnika

Nowy odkurzacz pracuje na silniku o mocy 900 W i jest w stanie wygenerować siłę ssania równą 315 AW. Ale to nie koniec nowości. Dyson ulepszył też elektroszczotkę Submarine do czyszczenia na mokro. W wersji 2.0 jest ona wyposażona w silnik i wałki z mikrofibry o wysokiej gęstości, która umożliwia usuwanie rozlanych płynów i plam z twardych podłóg. Zbiornik na czystą wodę o pojemności 300 ml wystarcza do umycia podłogi o powierzchni do 110 m2.

Ponadto odkurzacz wyposażony jest w nowy pojemnik CleanCompaktorTM, który kompresuje kurz i zanieczyszczenia. Dzięki temu może pomieścić zebrane zanieczyszczenia nawet z 30 dni sprzątania, a nowy mechanizm higienicznego opróżniania pojemnika pozwala na wyczyszczenie go podczas opróżniania, co sprawia, że nie gromadzi się w nim kurz ani włosy.

Dyson V16 Piston Animal – cena

Dyson V16 Piston Animal współpracuje także z aplikacją MyDyson, gdzie znajdziemy dodatkowe ustawienia oraz powiadomienia o konieczności konserwacji w czasie rzeczywistym. Producent chwali się też zaawansowanym systemem filtracji HEPA, który wychwytuje 99,99% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,1 mikrometra (μm), w tym bakterie, alergeny i wirusy. Dzięki temu powietrze wydmuchiwane z powrotem ma być czyste. Czas pracy to nawet 70 minut, a w razie czego można skorzystać z wymiennego zestawu akumulatorów.

W pudełku znajdziemy też kilka dodatkowych końcówek: Combi, czyli klasyczne 2 w 1, końcówka szczelinowa, mini elektroszczotka oraz dodatkowe, kompatybilne akcesoria takie jak zestaw do sprzątania samochodu czy groomingu dla zwierząt. Dodatkowo można skorzystać także z nowej, samoopróżniającej stacji dokującej.