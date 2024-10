SSD nowej generacji będą wreszcie miały sens. Również cenowy

Zależy Ci na topowej wydajności ale nie lubisz dużych radiatorów? Nie ma problemu. Lada moment czeka nas rozkwit na rynku SSD PCIe 5.0 x4.

Standard PCI Express 5.0 wkroczył pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku za sprawą procesorów Intel Alder Lake-S oraz platform LGA 1700. Jednak na jego popularyzację trzeba było poczekać kilka lat, a nawet teraz niemal wszystkie dostępne na rynku SSD nowej generacji korzystają z tych samych podzespołów.

Pobór mocy i temperatury jak w przypadku SSD PCIe 4.0 x4

Mowa oczywiście o kontrolerze Phison E26 oraz pamięciach firmy Micron. Takie połączenie chociaż wydajne, to ma spory minus - duży pobór mocy i wysokie temperatury. Nic więc dziwnego, że wielu producentów czeka na alternatywy od InnoGrit czy Silicon Motion. Jednak Phison też przygotował coś nowego.

Do wybranych zagranicznych redakcji rozesłano próbki inżynieryjne nośnika półprzewodnikowego bazującego na nowym układzie Phison E31. Mowa o 4-kanałowym kontrolerze typu DRAM-less wykonanym w litografii 7 nanometrów. Obsługuje on kości pamięci typu TLC oraz QLC o wydajności do 3600 MT/s.

Model ten bazuje na 176-warstwowym 3D TLC NAND od Kioxii, a łączna pojemność to 2 TB. W testach syntetycznych zanotowano prędkości rzędu 10 400 MB/s dla odczytu i 9011 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Daleko temu do topowych możliwości SSD PCIe 5.0 x4, ale to nadal znacznie szybciej niż modele PCIe 4.0 x4.

Na uwagę jednak zasługuje niewielki pobór mocy, podobny do flagowców poprzedniej generacji. Według Tom's Hardware mowa średnio o 3,63 W, a maksymalnie 4,75 W. To o połowę mniej niż konstrukcje na bazie Phison E26. Przekłada się to na niskie temperatury, gdzie zanotowano maksymalnie 56°C.

Na chwilę obecną nie wiadomo kiedy pierwsze SSD z Phison E31 trafią na rynek, ale patrząc na rosnącą konkurencję powinno nastąpić to niedługo. Ceny będą niższe niż dostępne do tej pory nośniki na bazie starszego, ale wydajniejszego i bardziej rozbudowanego kontrolera.

Źródło zdjęć: Tom's Hardware, TechPowerUP

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne