Noctua posłuchała. Wreszcie dostajemy to na co czekaliśmy

Noctua prezentuje długo wyczekiwane i wiele razy opóźniona wentylatory nowej generacji. Kolejny raz mowa o topowej wydajności i ciszy jak makiem zasiał.

Noctua jest jednym z tych producentów, którego zna każdy entuzjasta komputerowy. Austriacy wyróżniają się na tle konkurencji nie tylko oryginalną stylistyką bazującą na beżowo-brązowych kolorach, ale również jednymi z najwydajniejszych i najcichszych produktów na rynku oraz świetnym wsparciem posprzedażowym.

Nowe wentylatory Noctua startują z ceną 175 złotych

W ofercie firmy dominują głównie powietrzne chłodzenia procesora, pasty termoprzewodzące oraz wentylatory. Dzisiaj skupimy się na tych ostatnich, bowiem na rynek trafia długo wyczekiwany model.

Noctua NF-A14x25 G2 to wentylator 140-milimetrowy nowej generacji, który ma się sprawdzić zarówno na radiatorach, jak i w obudowach. Zdecydowano się tutaj na znane już łożysko SSO2, dziewięć wyprofilowanych łopatek i wykorzystanie polimeru ciekłokrystalicznego (LCP) o lepszych parametrach niż zwykłe tworzywo.

Do wyboru są dwie wersje - podstawowa oraz LS, która poświęca wydajność na rzecz ciszy. Pierwsza z nich pracuje z prędkością do 1500 RPM, przy przepływie powietrza do 91,58 CFM, ciśnieniu do 2,56 mmH 2 O oraz kulturze pracy do 24,8 dB(A). Druga oferuje do 800 RPM przy 48 CFM oraz 0,71 mmH 2 O i 11,4 dB(A).

Opisywane wentylatory trafiły już do sprzedaży, ale tanio nie jest. Austriacki producent przygotował również dwupaki, gdzie jedna ze sztuk pracuje nieco wolniej (ok. 25 RPM) by wyeliminować dźwięk buczenia przy montażu ich na tym samym radiatorze. Sugerowane ceny prezentują się następująco:

Noctua NF-A14x25 G2 PWM - 40 euro, czyli około 175 złotych

Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP - 77 euro, czyli około 329 złotych

Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM - 40 euro, czyli około 175 złotych

Zobacz: G.SKILL prezentuje królewskie pamięci RAM dla AMD

Zobacz: AMD prezentuje swój pierwszy mały model językowy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Noctua

Źródło tekstu: Noctua, oprac. własne