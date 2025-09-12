Sprzęt

Dopakowany iPad Air w takiej cenie, że Ci buty spadną. Aż łapię się za portfel

Mowa tu o iPadzie Air 5 generacji w wersji wyposażenia tak wysokiej, że staje się jednym z najlepszych tabletów w tej cenie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:33
iPad Air 5 Duża pamięć i 5G zmieniają wszystko

Owszem, nie jest to świeżynka. iPad Air gen. 5 to tablet z 2022 roku, a tymczasem rok 2026 zbliża się wielkimi krokami. Tylko… co z tego, skoro jego układ Apple M1 wciąż wciąga nosem większość konkurentów z Androidem? To Tablet, który nie tylko teraz jest świetny, ale będzie taki nawet za 10 lat. Zwłaszcza że ma na pokładzie 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. A także wspiera 5G, co samo w sobie otwiera przed nim olbrzymi przestwór możliwości.

iPad Air 5

Co znajdziemy jeszcze na pokładzie? Wybitny ekran 2360 × 1640 pikseli, świetne głośniki, mocną baterię i wydajność przyzwoitego laptopa. A także oprogramowanie, które pozwala nawet na wykonywanie części pracy z ekranu małego i lekkiego tabletu - zwłaszcza, jeśli dysponujemy piórem. Do tego dochodzi jeszcze wiele lat wsparcia i cena wynosząca jedynie 3496 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: TELEPOLIS.PL (Arkadiusz Bała)