Dopakowany iPad Air w takiej cenie, że Ci buty spadną. Aż łapię się za portfel

Owszem, nie jest to świeżynka. iPad Air gen. 5 to tablet z 2022 roku, a tymczasem rok 2026 zbliża się wielkimi krokami. Tylko… co z tego, skoro jego układ Apple M1 wciąż wciąga nosem większość konkurentów z Androidem? To Tablet, który nie tylko teraz jest świetny, ale będzie taki nawet za 10 lat. Zwłaszcza że ma na pokładzie 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. A także wspiera 5G, co samo w sobie otwiera przed nim olbrzymi przestwór możliwości.