Idealna kamera dla vlogera i do utrwalenia rodzinnych chwil aż 350 zł taniej do końca dnia

DJI Osmo Pocket 3 Standard Combo to jedna z ciekawszych kamerek na rynku. Nie jest to typowa sportówka z lekkim efektem rybiego oka, ciemnym obiektywem i dość agresywną, cyfrową stabilizacją obrazu. To wręcz jej przeciwieństwo: nie jest wodoszczelna, ani odporna na upadki. Za to oferuje olbrzymią w swojej klasie, 1-calową matrycę, która pozwala na kręcenie ostrych ujęć nawet w stosunkowo słabym świetle. Mamy tu także mechaniczną, trójosiową stabilizację obrazu i zestaw mikrofonów. Kamera ta nagrywa maksymalnie w 120 klatkach na sekundę dla obrazu 4K, a pogląd zapewnia duży, dwucalowy ekran OLED, któremu niestraszne okulary z filtrem polaryzacyjnym. Co więcej, zależnie od ustawienia ekranu możemy nagrywać w poziomie, jak i w pionie. Chociaż w tym drugim przypadku maksymalnie w 2,7K.

W skład zestawu wchodzą także smyczka na rękę, która jest istotna przez wzgląd na domniemaną kruchość sprzętu, toporne i sztywne etui, które nie chroni obiektywu, bo ten swobodnie w nim lata przechodząc na zewnątrz, adapter na gwint fotograficzny i kabel USB. Za odwzorowanie kolorów odpowiadają tryby 10-bit D-Log M i 10-bit HLG, a tryb śledzenia twarzy sprawia, że kamera podąża za nami tam, gdzie pójdziemy. Wszystko to w naprawdę małym, kieszonkowym urządzeniu za jedyne 1999 zł.