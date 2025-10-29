Sprzęt

Idealna kamera dla vlogera i do utrwalenia rodzinnych chwil aż 350 zł taniej do końca dnia

Ta promocja potrwa tylko do 22:00, jednak sprzęt, który w niej możecie kupić, mogę polecić z własnego doświadczenia.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:20
DJI Osmo Pocket 3 Standard Combo to jedna z ciekawszych kamerek na rynku. Nie jest to typowa sportówka z lekkim efektem rybiego oka, ciemnym obiektywem i dość agresywną, cyfrową stabilizacją obrazu. To wręcz jej przeciwieństwo: nie jest wodoszczelna, ani odporna na upadki. Za to oferuje olbrzymią w swojej klasie, 1-calową matrycę, która pozwala na kręcenie ostrych ujęć nawet w stosunkowo słabym świetle. Mamy tu także mechaniczną, trójosiową stabilizację obrazu i zestaw mikrofonów. Kamera ta nagrywa maksymalnie w 120 klatkach na sekundę dla obrazu 4K, a pogląd zapewnia duży, dwucalowy ekran OLED, któremu niestraszne okulary z filtrem polaryzacyjnym. Co więcej, zależnie od ustawienia ekranu możemy nagrywać w poziomie, jak i w pionie. Chociaż w tym drugim przypadku maksymalnie w 2,7K.

DJI Osmo Pocket 3 Standard Combo Sam mam i gorąco polecam

DJI Osmo Pocket 3 Standard Combo

W skład zestawu wchodzą także smyczka na rękę, która jest istotna przez wzgląd na domniemaną kruchość sprzętu, toporne i sztywne etui, które nie chroni obiektywu, bo ten swobodnie w nim lata przechodząc na zewnątrz, adapter na gwint fotograficzny i kabel USB. Za odwzorowanie kolorów odpowiadają tryby 10-bit D-Log M i 10-bit HLG, a tryb śledzenia twarzy sprawia, że kamera podąża za nami tam, gdzie pójdziemy. Wszystko to w naprawdę małym, kieszonkowym urządzeniu za jedyne 1999 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis