Czekają Cię wiosenne porządki? KARCHER K5 Premium kupisz dziś w świetnej promocji

Jeśli chodzi o myjki ciśnieniowe, to KARCHER jest marką samą w sobie . Dlatego też fakt, iż model KARCHER K5 Premium Smart Control Flex Eco 1.324-687.0 możecie kupić w świetnej promocji aż 490 złotych taniej, na pewno ucieszy każdego, kto potrzebuje sprzętu tej klasy. W końcu dziś jest on dostępny za jedyne 1499 zł, czyli za tyle, ile jego tańsze odpowiedniki.

KARCHER K5 Premium Smart Control Flex Eco 1.324-687.0

Myjka ta jest zasilania z sieci elektrycznej 230 V. Oferuje ona ciśnienie to 145 barów, co przekłada się na wydajność nawet 498 litrów na godzinę. Nie zabrakło w niej pojemnika na detergent, który jeszcze bardziej poprawia i tak fenomenalne możliwości czyszczące. Natomiast długi, aż 5-metrowy wąż sprawia, że bez problemu wyczyścisz nawet rynny i dach domu parterowego ze standardowej wysokości sufitami. A wszystko to za jedyne 1499 złotych.