Z tym radiatorem Twojemu SSD wysokie temperatury nie będą straszne

Takiego układu chłodzenia jeszcze nie widziałeś! Thermalright jest już gotowe na premierę nowych nośników półprzewodnikowych typu NVMe PCI Express 5.0.

Zestaw komputerowy składa się z wielu różnych elementów. Niemal każdy z podzespołów znajdujących się w obudowie pobiera moc, a więc tym samym generuje jakieś ciepło. Część podzespołów robi to w niewielkim stopniu, inne zaś to małe piekarniki - np. procesor, karta graficzna, płyta główna (VRM).

Nośniki SSD NVMe PCIe 5.0 będą bardzo gorące

Do grupy ciepłych elementów zaliczają się również najwydajniejsze nośniki półprzewodnikowe NVMe PCIe 4.0. Większość z nich wyposażona jest już fabrycznie w niewielki radiator. Następna generacja - PCI Express 5.0 - ma być jeszcze cieplejsza. Codziennością będą więc pokaźne radiatory, aktywne chłodzenia czy układy AiO.

Jednym z producentów, który gotowy jest już na nowsze, szybsze i cieplejsze SSD jest znany i ceniony w Polsce Thermalright. Tajwańczycy przygotowali dwa układy chłodzenia, które przypominają stare czasy i radiatory dla mostka płyty głównej. Mowa o modelach Thermalright HR-09 2280 oraz HR-09 2280 PRO.

Pierwszy z nich - Thermalright HR-09 2280 - ma wymiary 79 x 24 x 48 (szerokość x głębokość x wysokość) milimetrów i waży 80 gramów. Jest to aluminiowy radiator składający się z 32 finów, każdy o grubości 0,4 milimetra i odstępie 1,8 milimetra. Całość dopełnia pojedynczy, niklowany ciepłowód 6-milimetrowy.

Thermalright HR-09 2280 PRO to większa i wydajniejsza propozycja. Mowa o wymiarach 86 x 24 x 74 (szerokość x głębokość x wysokość) milimetrów i wadze 90 gramów. Tutaj radiator składa się z 33 aluminiowych żeberek, ich grubość i odstępy pozostały bez zmian. Jednak zamiast jednego, użyto dwóch ciepłowodów.

Po co komu takie radiatory? Cóż, najwydajniejsze SSD pod pełnym obciążeniem osiągają wysokie temperatury. Odbija się to zarówno na wydajności - tzw. thermal throttling - jak i żywotności. O ile kontrolery wytrzymują do około 120°C, tak pamięci NAND wolą pozostawać w temperaturze poniżej 70°C.

Thermalright nie zdradził sugerowanych cen ani daty dostępności swoich nowych układów chłodzenia dla SSD. Jeśli jednak nie planujecie zakupu topowego nośnika NVMe PCIe 5.0 to na razie i tak nie musicie się tym martwić. Producent oferuje 6 lat gwarancji, chociaż trudno powiedzieć co tutaj może się popsuć.

Zobacz: GOODRAM IRDM PRO M.2: Polskie, bardzo wydajne nośniki SSD

Zobacz: Noctua NH-D12L: Chłodzenie procesora dla małych komputerów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Thermalright

Źródło tekstu: Thermalright, oprac. własne