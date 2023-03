Czarne, ciche i wydajne. Takie są nowe chłodzenia Alpenföhn

Jeśli nie lubisz wysokich temperatur, głośnej pracy czy podświetlenia RGB LED to świetnie się składa. Alpenföhn wypuścił dwa nowe, klasyczne coolery CPU.

Chociaż co i rusz słyszy się o nowych, gotowych zestawach chłodzenia cieczą (AiO), to zarówno producenci, jak i konsumenci nie zrezygnowali jeszcze z tradycyjnych coolerów CPU. Mają one w końcu spore zalety takie jak niższa cena oraz mniejsza awaryjność. A tak się składa, że Alpenföhn wypuścił dwa nowe modele.

Alpenföhn obiecuje wysoką wydajność na poziomie do 250 W

Alpenföhn to niemiecka marka, której początków należy szukać w 2008 roku. Ich właścicielami jest firma EKL AG, czyli prawdziwy weteran branży, który zajmuje się chłodzeniami na rynku profesjonalnym (serwery, elektronika, LED, IoT, systemu wbudowane) i konsumenckim od 1995 roku.

Alpenföhn Brocken 4 Max to dwuwieżowa konstrukcja o wymiarach 158 x 129 x 127 milimetrów i wadze 1263 gramów. Mamy tutaj do czynienia z sześcioma 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi oraz aluminiowym radiatorem. Całość pomalowana została proszkowo na czarny kolor, a podstawa jest poniklowana.

Dostajemy tutaj dwa wentylatory 120-milimetrowe - jeden klasyczny i jeden w wersji slim. Pierwszy pracuje z prędkością do 1600 RPM przy wydajności do 94 m3/h, ciśnieniu do 1,74 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 22,8 dB(A). Drugi to już do 1800 RPM przy wydajności do 89,4 m3/h i głośności do 24,7 dB(A).

Alpenföhn Brocken 4 jest nieco mniejszy i lżejszy. Całość ma wymiary 155 x 127 x 119 milimetrów i waży około 1098 gramów. Tutaj również dostajemy sześć 6-milimetrowych ciepłowodów i aluminiowy radiator pomalowany na czarno, a podstawa to konstrukcja której niestraszny ciekły metal.

Liczba wentylatorów została ograniczona do pojedynczej jednostki 120-milimetrowej, która pracuje z prędkością do 1600 RPM przy wydajności do 94 m3/h i deklarowanej kulturze pracy do 22,8 dB(A).

Producent twierdzi, że Alpenföhn Brocken 4 Max poradzi sobie z procesorami o TDP do 250 W, a Alpenföhn Brocken 4 do 220 W. Wspierane są gniazda AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200 i 115x.

Opisywane chłodzenia trafiły już do sklepów. Większy model wyceniono na 85, a mniejszy na 65 euro, czyli równowartość około 399 i 305 złotych. To sporo, ale należy pamiętać, że mowa o produkcie klasy premium.

Źródło zdjęć: Alpenföhn

Źródło tekstu: oprac. własne