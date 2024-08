Chiny prężą muskuły. Huawei ma nowy akcelerator AI

Czy to koniec dominacji NVIDII na rynku sztucznej inteligencji? Zdecydowanie nie, jednak Huawei przechwala się możliwościami swojego nowego układu.

Chiny zostały już dawno temu oficjalnie odcięte od najwydajniejszych na rynku akceleratorów AI. Wszystko z powodu sankcji nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych, które mają na celu spowolnić postęp Chińczyków. Wykorzystują oni bowiem zachodnie technologie w celu represji obywateli i rozwoju wojska.

Dostawy Huawei Ascend 910C ruszą w październiku

Bez dostępu do układów od firm takich jak NVIDIA, AMD czy Intel, Państwo Środka zmuszone zostało do zaprojektowania własnych akceleratorów. A tak się składa, że Huawei ma gotowy już nowy model.

Jak donosi The Wall Street Journal, chiński gigant dostarczył już egzemplarze testowe akceleratora Huawei Ascend 910C do pierwszych partnerów. Ma on konkurować z dostępnym NVIDIA HGX H20, a nawet kolejną generacją - NVIDIA B20. Do drugiej informacji warto jednak podchodzić z dystansem.

Czołowe chińskie firmy takie jak Baidu, ByteDance i China Mobile twierdzą, że Huawei Ascend 910C jest na równi z NVIDIA H100. Nie ujawniono jednak żadnych wyników, a nawet nie zdradzono w jakich zastosowaniach.

Mimo wszystko popyt na układy Huawei na rynku chińskim jest ogromny. Wstępne zamówienia mogą przekroczyć 70 000 sztuk, co daje wartość około 2 miliarda dolarów. Dostawy mają rozpocząć się w październiku, ale na razie ich wielkość oraz dostępność pozostaje nieznana.

Problemem, z którym musi się zmagać Huawei są moce produkcyjne. Chiny są odcięte od FABów lidera rynku - TSMC, a więc muszą polegać na SMIC. Chińskie zakłady mają nie tylko starsze litografie, ale również dużo mniejszy uzysk. Na horyzoncie są zaś kolejne sankcje USA, tym razem na pamięci HBM.

Źródło zdjęć: Huawei, Shutterstock

Źródło tekstu: The Wall Street Journal, oprac. własne