Foxconn potwierdza. Będzie problem z NVIDIA Blackwell

Jeden z większych producentów uchylił rąbka tajemnicy na temat dostępności serii NVIDIA Blackwell. Pojawi się w tym roku, ale układów jest mało.

NVIDIA jest aktualnie niekwestionowanym liderem na rynku sprzętu do pracy ze sztuczną inteligencją. Układy od Zielonych są znacznie wydajniejsze niż to co może zaoferować AMD czy Intel, co potwierdzają milionowe zamówienia od firm takich jak Tesla, OpenAI, Meta, Google i wielu innych technologicznych gigantów.

NVIDIA szykuje na 2025 rok tańszy model B200A

Mimo tak dużej przewagi NVIDIA nie ma zamiaru dawać konkurencji żadnej okazji na nadrobienie zaległości. Najnowsze akceleratory AI w postaci serii Blackwell mają być nawet cztery razy wydajniejsze. Kolejne źródło potwierdza jednak, że ich dostępność w tym roku będzie mocno ograniczona.

Foxconn informuje, że ich serwery z układami NVIDIA GB200 będą dostępne w tym roku, ale w małych ilościach. Problemem jest nie tylko dostępność samych układów od NVIDII, ale również szalenie wielki popyt na sprzęt AI. Na pniu wyprzedają się nawet rozwiązania obecnej generacji, korzystające z rodziny NVIDIA Hopper.

Daje to dobry wgląd w aktualna sytuację, bowiem Foxconn kontroluje około 40% światowego rynku serwerów sztucznej inteligencji. Tajwński producent jest podobno głównym partnerem Zielonych przy produkcji maszyn NVIDIA NVL72 na bazie układów GB200 wyposażonych 72-rdzeniowe procesory NVIDIA Grace.

Aby sprostać zapotrzebowaniu na systemy AI niskiej i średniej klasy, NVIDIA szykuje też model B200A. Ma być on wyposażony w monolityczny rdzeń B102 i 144 GB pamięci HBM3E, wykorzystujące konstrukcję CoWoS-S. Jego premiera przewidywana jest w drugim kwartale 2025 roku.

