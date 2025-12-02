Cherry MX zwija fabryki. Konkurencja jest za duża

Cherry MX przez lata były produkowane w wielu państwach, w tym w Niemczech. Był to więc niejako powód dla dumy dla naszych zachodnich sąsiadów, a przynajmniej tych, którzy żyją w światku sprzętu komputerowego. Przełączniki Cherry MX były zawsze chwalone za wysoką precyzję, stabilny skok, powtarzalność i trwałość. Okazuje się jednak, że ich ceny były zbyt wysokie i konieczne było zamknięcie fabryk w Niemczech.

Zamknięcie fabryk Cherry MX

Decyzja ta ma być następstwem straty netto wynoszącej ponad 20 milionów euro, która została wygenerowana na przestrzeni 3 ostatnich kwartałów. Sam niemiecki zakład zmieni natomiast swoje przeznaczenie. Będzie teraz stanowił centrum rozwoju, zarządzania i logistyki. Mimo to należy się liczyć z tym, że znaczna część załogi z działu produkcji straci pracę.

To oczywiście nie oznacza końca przełączników Cherry MX samych w sobie. Te będą wciąż produkowane, jednak przez podwykonawców z Chin i Słowacji. Miejmy nadzieję, że to nie odbije się na jakości samych przełączników. To jednak wciąż nie jest koniec złych wieści.