Sprzęt

Cherry MX zwija fabryki. Konkurencja jest za duża

Cherry MX to popularne przełączniki, które możemy znaleźć w tych nieco lepszych klawiaturach. Okazuje się jednak, że są nieco... zbyt mało popularne.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Cherry MX zwija fabryki. Konkurencja jest za duża

Cherry MX przez lata były produkowane w wielu państwach, w tym w Niemczech. Był to więc niejako powód dla dumy dla naszych zachodnich sąsiadów, a przynajmniej tych, którzy żyją w światku sprzętu komputerowego. Przełączniki Cherry MX były zawsze chwalone za wysoką precyzję, stabilny skok, powtarzalność i trwałość. Okazuje się jednak, że ich ceny były zbyt wysokie i konieczne było zamknięcie fabryk w Niemczech.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zamknięcie fabryk Cherry MX

Decyzja ta ma być następstwem straty netto wynoszącej ponad 20 milionów euro, która została wygenerowana na przestrzeni 3 ostatnich kwartałów. Sam niemiecki zakład zmieni natomiast swoje przeznaczenie. Będzie teraz stanowił centrum rozwoju, zarządzania i logistyki. Mimo to należy się liczyć z tym, że znaczna część załogi z działu produkcji straci pracę.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klawiatura GLORIOUS PC White Ice GMMK TKL Gateron Brown
Klawiatura GLORIOUS PC White Ice GMMK TKL Gateron Brown
-22.79 zł
179 zł - najniższa cena
Kup teraz 156.21 zł
Klawiatura ASUS ROG Strix Scope II X
Klawiatura ASUS ROG Strix Scope II X
0 zł
699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 699.99 zł
Klawiatura TRACER GameZone Evo2 Hot Swap 63 Yellow
Klawiatura TRACER GameZone Evo2 Hot Swap 63 Yellow
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Advertisement

To oczywiście nie oznacza końca przełączników Cherry MX samych w sobie. Te będą wciąż produkowane, jednak przez podwykonawców z Chin i Słowacji. Miejmy nadzieję, że to nie odbije się na jakości samych przełączników. To jednak wciąż nie jest koniec złych wieści.

Firma zamierza zamknąć także działy Peripherals, który jest skupiony na gamingu i urządzeniach biurowych, oraz Digital Health & Solutions. 

Image
telepolis
Cherry klawiatury Cherry MX
Zródła zdjęć: William Wicaksana
Źródła tekstu: kitguru