Do łask wracają stare procesory. Powód jest smutny

Na liście najpopularniejszych procesorów (np. na brytyjskim Amazonie) nagle pojawiły się układy, które zadebiutowały nawet 5 lat temu. Mowa między innymi o modelach z serii AMD Ryzen 5000. Czemu tak nagle cieszą się większym zainteresowaniem? Odpowiedź wszyscy chyba znamy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Stare procesory wracają do łask

Powód jest oczywisty. Chodzi o ceny pamięci RAM. Moduły DDR5 są tak piekielnie drogie, że złożenie nowego komputera jest zadaniem wręcz bolesnym, i to nie tylko dla portfela. Dlatego też gracze skierowali swój wzrok ku procesorom, które obsługują pamięci DDR4.

Oczywiście moduły DDR4 też podrożały. Może nie aż tak bardzo, jak nowsze konstrukcje DDR5, ale ich ceny również są absurdalne. Można by pomyśleć, że w takim wypadku wybór starszego procesora nic nie rozwiązuje. Jeśli wszystko kupujemy nowe, to rzeczywiście jest to marne rozwiązanie.

Jednak w tym wypadku chodzi o coś innego. O wykorzystanie już posiadanych kości ze starszego komputera. Dzięki temu można sporo zaoszczędzić. Nowy desktop może nie będzie aż tak szybki, jak sobie wymarzyliśmy, ale nadal układy z serii Ryzen 5000 mają niezłą wydajność i poradzą sobie z najnowszymi grami.