NVIDIA wie, kiedy spadną ceny kart graficznych. Nie jest dobrze

Ceny kart graficznych w końcu zaczną spadać. Dyrektor finansowy NVIDII przewiduje, kiedy powinno to nastąpić.

W tym momencie ceny kart graficznych cały czas rosną. Chwilowe spadki w okolicach czerwca już dawno są historią i aktualnie zbliżamy się powoli do rekordowych kwot z maja tego roku. Nie lubię się powtarzać, ale jest źle, a będzie jeszcze gorzej.

Wszyscy jednak wiemy, że w pewnym momencie musi dojść do poprawy. Kiedyś ceny kart graficznych zaczną spadać i być może wrócą do względnej normalności. Jest spora szansa, że już nigdy nie będą tak tanie, jak przed kryzysem, ale nie powinny kosztować 2- czy nawet 3-krotność rekomendowanej ceny detalicznej.

Kiedy spadną ceny kart graficznych?

Kiedy to nastąpi? Największą wiedzę na ten temat mają sami producenci. Swoją opinię wyraziła dyrektor finansowa NVIDII — Colette Kress. Jej zdaniem poprawy powinniśmy spodziewać się w drugiej połowie 2022 roku.

Uważam, że jeśli spojrzymy na drugą połowę przyszłego roku, będziemy w lepszej sytuacji podażowej.

- powiedziała Colette Kress na konferencji UBS Global TMT.

Wyższa podaż oznacza więcej kart na rynku, a tym samym niższe ceny. Pytanie brzmi — czy to rozwiąże problem? Przecież aktualnie nie brakuje GPU w sklepach. Dostępnych egzemplarzy jest dużo więcej niż w pierwszej połowie tego roku, a pomimo tego ceny cały czas rosną.

Jednocześnie Kress podkreśliła, że druga połowa przyszłego roku to poprawa, a nie powrót do normalności. Jej zdaniem określeniem momentu, w którym rynek odzyska pełną stabilność, jest po prostu niemożliwe. Dlatego wcale nie są to pozytywne informacje i nadal musimy uzbroić się w cierpliwość.

