Gigabyte potwierdza istnienie aż trzech nowych kart graficznych

Firma Gigabyte na swój sposób ujawniła istnienie aż trzech modeli nowych kart graficznych. Informacje na temat modeli GeForce RTX 3070 Ti 16 GB, RTX 3080 12 GB oraz Radeon RX 6500 XT pojawiły się w bazie EEC (Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej).

Nowe karty graficzne NVIDII i AMD

Wygląda na to, że NVIDIA nie tylko przyszykowała odświeżoną wersję RTX-a 2060 z 12 GB pamięci VRAM. Oprócz tego Zieloni szykują również modele RTX 3070 Ti z 16 GB pamięci (standardowy model ma 8 GB) oraz RTX 3080 z 12 GB VRAM (normalnie RTX 3080 ma 10 GB pamięci). W obu przypadkach, jeśli wierzyć plotkom, nie dojdzie do wielu zmian w specyfikacji. Główna różnica to właśnie inna, większa ilość pamięci.

Trzecia karta, ujawniona w dokumentach EEC, to AMD Radeon RX 6500 XT. To model z niższej półki, który będzie wyposażony w 4 GB pamięci VRAM. Wiemy, że Gigabyte szykuje swoje standardowe modele z serii Eagle, Vision czy też Aorus. Nie wiemy natomiast, kiedy wszystkie wymienione modele miałyby trafić do sprzedaży.

EEC, czyli Euroazjatycka Komisja Gospodarcza, to organ, w którym firmy takie jak Gigabyte muszą rejestrować swoje produkty, jeśli chcą je sprzedawać w wielu wschodnich krajach, np. Rosji oraz Białorusi. To nie pierwszy raz, gdy w ich bazie pojawia się wzmianka na temat nowych GPU.

