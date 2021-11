Nadchodzi najpotężniejsza karta graficzna dla graczy

NVIDIA niemal na pewno zaprezentuje w najbliższych tygodniach kartę GeForce RTX 3090 Ti. Będzie to najszybszy model na rynku.

To już niemal pewne. Na początku przyszłego roku NVIDIA powinna zaprezentować najpotężniejszą kartę graficzną na świecie. Mowa o modelu GeForce RTX 3090 Ti, który w momencie premiery prawdopodobnie nie będzie miał sobie równych pod względem wydajności w grach. Ale co dokładnie zaoferuje nowy model?

GeForce RTX 3090 Ti — specyfikacja

W sieci pojawiła się prawdopodobna specyfikacja nowej, najpotężniejszej karty graficznej na świecie, a przynajmniej pod kątem gier. Ta ma być wyposażona w pamięci Micron o kodowej nazwie “MT61K512M32KPA-21U”. Jeśli to prawda, to oznacza to moduły GDDR6X o taktowaniu 21 Gbps, które do tej pory nie były wykorzystywane przez NVIDIĘ. Przy 384-bitowej szynie danych, a na taką możemy właśnie liczyć, dawałoby to przepustowość na poziomie 1008 GB/s.

Podstawą karty GeForce RTX 3090 Ti ma być rdzeń GA102-350. Ten będzie wyposażony w 10752 jednostki CUDA, 84 rdzenie RT oraz 336 rdzeni Tensor. Nie znamy jeszcze ani taktowania bazowego, ani w Boost, ale nikt chyba nie ma wątpliwości, że będzie to najszybsza karta na rynku. Oznacza to też wysokie TDP na poziomie aż 450 W (o 100 W więcej niż RTX 3090).

Micron GDDR6X

MT61K512M32KPA-21U

For RTX 3090 Ti pic.twitter.com/hkTlCrCIQ7 — Uniko's Hardware (@unikoshardware) November 29, 2021

Cena również pozostaje tajemnicą, ale model RTX 3090 (bez Ti) ma rekomendowaną cenę 1499 dolarów, zatem RTX 3090 Ti na pewno będzie droższy. Premiera prawdopodobnie w styczniu 2022 roku, być może na targach CES 2022 w Las Vegas.

