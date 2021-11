Czemu Intel nie wprowadził jeszcze tych procesorów? Szykują się zmiany

Intel wciąż nie zaprezentował procesorów Intel Alder Lake w wersji bez K. Prawdopodobnie Niebiescy szykują duże zmiany.

Intel od jakiegoś czasu ma w swojej ofercie cztery serie procesorów. Najmocniejsze są modele z "K" w nazwie, które mają odblokowany mnożnik i można je podkręcać. Oprócz nich w ofercie są również modele bez K, które mają zablokowany mnożnik i zazwyczaj trochę gorsze taktowanie.

Do tego dochodzą do nich również wersje KF oraz F, czyli te same modele, ale bez iGPU. Tylko czemu wśród najnowszych modeli Alder Lake nie ma jeszcze tych bez oznaczenia "K"?

Intel szykuje duże zmiany

Do tej pory procesory bez "K" w oznaczeniu różniły się od swoich mocniejszych odpowiedników przede wszystkim dwiema rzeczami. Po pierwsze, mają zablokowany mnożnik, więc nie można ich podkręcać. Po drugie, mają niższe taktowania do nawet 1 GHz standardowo i maksymalnie kilkaset MHz w Boost. Miało to przełożenie na wydajność, ale różnice nie były wielkie.

Tymczasem wśród najnowszych modeli Alder Lake wciąż nie ma wariantów bez K w nazwie. Na ten moment w sklepach są jedynie warianty K oraz KF. Prawdopodobnie wynika to z tego, że Intel szykuje duże zmiany w serii "bez K". Niestety, oznacza to osłabienie tych jednostek.

Z niepotwierdzonych informacji wynika, że model Core i9-12900 będzie miał niemal taką samą specyfikację, jak Core i9-12900K. Jedyna różnica to o 100 MHz niższe taktowanie w Boost oraz o 1 GHz niższe standardowo na rdzeniach Performance. Z kolei Core i7-12700 ma stracić aż 1,5 GHz bazowego taktowania.

Gorzej wygląda to w przypadku modelu Core i5-12600, który ma być całkowicie pozbawiony rdzeni Efficiency, co oznaczałoby jedynie 6 rdzeni P (model 12600K ma konfigurację 6P+4E). Oprócz tego niższe taktowanie o 100 MHz w Boost i 400 MHz bazowo.

Poza tym Intel ma zaoferować również modele Core i5-12500 oraz Core i5-12400. Według plotek wszystkie układy "bez K" mają zadebiutować w połowie stycznia, prawdopodobnie po oficjalnej prezentacji w trakcie targów CES 2022 w Las Vegas.

