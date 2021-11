Fotel skrzypi, Gamvis straszy sądem i weź tu mów prawdę w sieci

YouTuber wszedł w spór z marką foteli gamingowych Gamvis. Tej nie spodobała się nieprzychylna recenzja i teraz grozi twórcy sądem.

Użytkownik Twittera o pseudonimie @bazyl19811 pochwalił się nietypową historią. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że zakupił fotel gamingowy Gamvis Phantom. Niestety, po roku użytkowania nie był z niego do końca zadowolony. Opublikował bardzo krótkie, bo zaledwie 43-sekundowe wideo, w którym pokazuje wady produktu. To nie spodobało się producentowi.

Marka Gamvis grozi sądem za publikację wideo na YouTubie

Na Twitterze @bazyl19811 opublikował zrzut ekranu z wiadomości, którą otrzymał od marki Gamvis. Ta zagroziła mu sądem. Firma zarzuca mu między innymi naruszenie praw autorskich marki poprzez używanie jej wizerunku i publikowanie treści wideo bez wcześniejszej zgody.

Twierdzi również, że YouTuber nie wyraził chęci polubownego rozwiązania sprawy. Jednak najbardziej absurdalny w tym wszystkim jest pierwszy powód. W wiadomości czytamy bowiem:

- Problem, który Pan opisuje dotyczy wszystkich marek foteli gamingowych na rynku polskim oraz zagranicznym, co wynika z metalowej konstrukcji ramy siedziska i automatycznie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia takich problemów natury technicznej po dłuższym okresie użytkowania. Jest to problem GLOBALNY. Tak więc publikując film, który jasno zniechęca do zakupu foteli marki Gamvis, ponieważ akurat Pana egzemplarz skrzypi, kwalifikuje się jako próba oczerniania marki.

Siema ludzie, potrzebuję na szybko pomocy natury prawnej.



Wszedłem w mały spór z firmą produkującą fotele gamingowe, przez co dodałem na YT film pokazujący wady mojego fotela.



Teraz groza mi sądem. Maja rację?



Z góry dzięki, RT tez by sie przydał pic.twitter.com/n5hQsA1XaB — ppp (@bazyl19811) November 23, 2021

Tym samym, idąc tokiem rozumowania marki, należałoby w tym miejscu napisać, że skrzypi nie tylko fotel Gamvis Phantom, ale jest spore ryzyko, że po czasie będą skrzypieć wszystkie fotele gamingowe tego oraz innych producentów. W końcu usterka, wynikająca z metalowej ramy, dotyczy wszystkich marek foteli gamingowych na rynku polskim i zagranicznym (a tak przynajmniej twierdzi firma Gamvis).

Pomijam już fakt, że drugi i trzeci powód są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Nikt nie potrzebuje zgody danego producenta na wyrażenie swojej opinii na temat jego produktów. Można zarzucać takim recenzjom nierzetelność, ale gdy na krótkim filmie jest pokazane tylko skrzypienie fotela i to bez komentarza, to raczej o to trudno.

Trzeba dodać, że firma Gamvis, która zastrasza niezadowolonego klienta, ma rację. To nie jest tak, że fotel tego konkretnego klienta trzeszczy. Jak wynika z pisma firmy Gamvis, trzeszczą prawie wszystkie fotele Gamvis, taka to konstrukcja. https://t.co/cuojSx2ofU — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) November 23, 2021

Firma Gamvis po prostu strzeliła sobie w stopę i kolano jednocześnie. Zamiast przeprosić lub spróbować załatwić sprawę polubownie, straszy swojego klienta, bo ten ma czelność być niezadowolony. Sprawą nawet zainteresował się Krzysztof Stanowski, który na Twitterze poprosił o ujawnienie nazwy firmy — tym sposobem dowiedzieliśmy się, że to Gamvis.

Korespondencja z Gamvisem miała swój ciąg dalszy. Autor ponoć kosztował firmę dużo energii i ma teraz rozmawiać z właścicielem, dzwoniąc na numer spoza Polski. O 18:03 Gamvis miał już 2 powody do pozwu — jeden na YouTube, drugi na Twitterze. Na dziś to tyle, bo konsultant... ucieka do domu.

