Numer 222571145 znów wydzwania. Odbierz, albo zapuka policja

Dokładnie tak jak rok temu numer 222571145 zaczął nawiedzać Polaków. Przypominamy, to nie są żarty i połączenie należy bezwzględnie odebrać.

O numerze 222571145 po raz pierwszy usłyszeliśmy dokładnie rok temu, wtedy jednak po kilku tygodniach zniknął on z osi zainteresowania. Aktualnie powraca – dowiadujemy się od Czytelników. Niebezpośrednio potwierdzają to także Trendy Google, wedle których liczba zapytań dotyczących rzeczonego numeru od początku listopada wzrosła od niemalże zera do nawet 100 rekordów dziennie.

Nic dziwnego, bo liczba zachorowań na COVID-19 znów grubo przekracza 10 tys., a za wspomnianym numerem kryje się nic innego jak Główny Inspektorat Sanitarny. Konkretniej rzecz ujmując, automatyczna infolinia powiadamiająca o objęciu kwarantanną.

Dzwoni 222571145? Lepiej odbierz

Połączenia wykonywane są do osób, które znajdują się w bazie EWP (Ewidencja Wjazdów do Polski), trochę na przekór nazwie obejmującej całość logistyki związanej z ewentualnym zakażeniem.

Niemniej najistotniejsze jest to, aby w razie zaistnienia takiej sytuacji, połączenie odebrać. W innym razie GIS, celem powiadomienia o nałożeniu kwarantanny, może wysłać policję. Szersze informacje można uzyskać natomiast pod całodobowym numerem informacyjnym 222500115.

Uwaga, co należy bezwzględnie podkreślić, GIS nie prosi o żadną autoryzację w postaci na przykład przelewu bankowego. Jeśli taka lub podobna propozycja padnie, mamy do czynienia z oszustem, który fałszuje identyfikator dzwoniącego.

Wówczas najlepiej się rozłączyć i zweryfikować temat kwarantanny samemu dzwoniąc na podaną powyżej infolinię. Udokumentowanych przypadków tego rodzaju przekrętu jeszcze nie ma, warto jednak dmuchać na zimne. I jak zawsze zachowywać podstawy ostrożności.

