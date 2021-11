SPC Gear VIRO Infra - nowe, tanie słuchawki dla graczy

SPC Gear VIRO Infra to nowe, tanie słuchawki dla graczy w ofercie polskiego producenta. To kolejny już model ze znanej i popularnej serii.

Polska firma SPC Gear zaprezentowała nowe, tanie słuchawki dla graczy z popularnej serii VIRO. Model o nazwie SPC Gear VIRO Infra jest już dostępny w sprzedaży w rekomendowanej cenie 169 zł, chociaż niektóre sklepy oferują je w obniżonej kwocie 139,99 zł.

SPC Gear VIRO Infra

Producent chwali się zastosowaniem metalowego, ale jednocześnie elastycznego pałąka, który ma być z jednej strony wytrzymały, a z drugiej łatwy do dopasowania. Słuchawki mają odczepiany mikrofon oraz 50-milimetrowe przetworniki, które mają charakteryzować się ciepłym i głębokim brzmieniem. Pasmo przenoszenia mieści się w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, a impedancja to 16 Ohm.

Słuchawki mają masę 256 gramów, więc nie powinny ciążyć na głowie. Z komputerem i innymi urządzeniami łączą się za pomocą uniwersalnego portu minijack 3,5 mm. Dzięki temu są kompatybilne z PC-tami, a także konsolami PlayStation i Xbox.

Zobacz: Rosja stanem umysłu. Taki pendrive mógł powstać tylko tam

Zobacz: Fotel skrzypi, Gamvis straszy sądem — i weź tu mów prawdę w sieci

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SPC Gear

Źródło tekstu: SPC Gear