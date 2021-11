NVIDIA szykuje się na nową generację GPU. Co wiemy o Lovelace?

NVIDIA w przyszłym roku zaprezentuje nową generację kart graficznych. Co już dzisiaj wiemy o architekturze Lovelace?

Nie od dzisiaj wiadomo, że w przyszłym roku NVIDIA wprowadzi do sprzedaży nową generację kart graficznych. Nazwa architektury, którą będą one wykorzystywać, pochodzi od brytyjskiej matematyczki i poetki Ady Lovelace. Co już dzisiaj wiemy o tych kartach? Okazuje się, że całkiem sporo.

NVIDIA Lovelace — co wiemy o nowej generacji kart?

Ciekawy raport na ten temat przygotował serwis DigiTimes Asia, który skontaktował się z podwykonawcami NVIDII. Dzięki temu udało się potwierdzić wiele informacji, które wcześniej krążyły jako plotki i pogłoski. Nadal nie są to oficjalne dane, ale wydają się coraz bardziej prawdopodobne.

Przede wszystkim układy graficzne z architekturą Lovelace będą produkowane w fabrykach TSMC z wykorzystaniem procesu technologicznego 5 nm. Co prawda modele Hopper, stworzone z myślą o sztucznej inteligencji i centrach danych, będą wykorzystywać budowę typu MCM (multi-chip module), ale w przypadku wariantów dla graczy Zieloni pozostaną przy tradycyjnej konstrukcji.

Jeśli dotychczasowe plotki były prawdziwe, to karty graficzne NVIDIA Lovelace przyniosą bardzo dużo wzrost wydajności. Najmocniejszy układ AD102 ma mieć aż 18432 jednostki CUDA, co przy taktowaniu 2,3-2,5 GHz ma przełożyć się na moc obliczeniową około 85-92 TFLOPs (FP32). To ponad dwa razy więcej niż oferuje RTX 3090, który osiąga 36 TFLOPs.

Oczywiście nie oznacza to, że taki sam procentowy wzrost wydajności zobaczymy w grach. Prawdopodobnie powinniśmy spodziewać się poprawy liczby wyświetlanych klatek na sekundę w zakresie 50-70 procent. Niepokojąco wyglądają za to informacje o ogromnym wzroście zapotrzebowania na energię. Jeśli się potwierdzą, to RTX 4090 może zużywać od 40 do nawet 80 procent więcej prądu od RTX 3090. Miejmy nadzieję, że to tylko plotki i rzeczywistość okaże się dużo łaskawsza.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: wccftech, DigiTimes