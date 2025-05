Xiaomi pokonuje Apple i wraca na szczyt. Bo liczą się ekosystemy

Sprzęt

Globalny rynek elektroniki noszonej (wearables) odnotował znaczący, 13% wzrost rok do roku w pierwszym kwartale 2025, osiągając sprzedaż na poziomie 46,6 miliona sztuk. Jak wynika z najnowszych badań firmy analitycznej Canalys, ożywiony popyt oraz stosunkowo niska baza porównawcza z zeszłego roku przyspieszyły dynamikę wzrostu. Co istotne, wszystkie trzy główne kategorie – opaski podstawowe, zegarki podstawowe oraz smartwatche – zanotowały wzrost, przy czym to właśnie prostsze urządzenia (basic wearables) wiodły prym.