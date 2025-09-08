Było 49,99 zł, a jest 4,99 zł. Musisz jednak spełnić pewien warunek

A jest nim skorzystanie z aplikacji mobilnej MediaExpert. Za jej pomocą możecie kupić słuchawki SBS Pop TEPOPEARSETG za jedyne 4,99 zł, zamiast 49,99 zł. Są to klasyczne przewodowe słuchawki douszne z mikrofonem. Sprawdzą się więc w laptopach, oraz starszych smartfonach i telefonach. Warto jednak zwrócić uwagę, że wedle zawartych opinii ich jakość jest… dyskusyjna. I jeśli ktoś faktycznie potrzebuje byle jakich słuchawek, byle na kablu i z mikrofonem, to te 4,99 zł mogą być dobrą opcją, ale tylko wtedy.

SBS Pop TEPOPEARSETG? Mam lepszą propozycję

A dokładniej Lenovo LP40. Czyli słuchawki TWS z baterią na około 5 godzin pracy, które oferują znacznie lepszą jakość dźwięku. Czy są droższe? A i owszem, nawet kilkukrotnie. Wciąż jednak mówimy tu o różnicy na poziomie niecałych 25 zł. Gdybym więc miał komuś z czystym sumieniem polecić jedne z nich, to bez zastanowienia wskazałbym na Lenovo za 29,79 zł.