Było 49,99 zł, a jest 4,99 zł. Musisz jednak spełnić pewien warunek

To jedna z tych promocji, w których możecie kupić tani sprzęt za dosłownie grosze. Oczywiście pod pewnym warunkiem.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:18
A jest nim skorzystanie z aplikacji mobilnej MediaExpert. Za jej pomocą możecie kupić słuchawki SBS Pop TEPOPEARSETG za jedyne 4,99 zł, zamiast 49,99 zł. Są to klasyczne przewodowe słuchawki douszne z mikrofonem. Sprawdzą się więc w laptopach, oraz starszych smartfonach i telefonach. Warto jednak zwrócić uwagę, że wedle zawartych opinii ich jakość jest… dyskusyjna. I jeśli ktoś faktycznie potrzebuje byle jakich słuchawek, byle na kablu i z mikrofonem, to te 4,99 zł mogą być dobrą opcją, ale tylko wtedy

Lenovo LP40 Czasami lepiej dopłacić

SBS Pop TEPOPEARSETG? Mam lepszą propozycję

A dokładniej Lenovo LP40. Czyli słuchawki TWS z baterią na około 5 godzin pracy, które oferują znacznie lepszą jakość dźwięku. Czy są droższe? A i owszem, nawet kilkukrotnie. Wciąż jednak mówimy tu o różnicy na poziomie niecałych 25 zł. Gdybym więc miał komuś z czystym sumieniem polecić jedne z nich, to bez zastanowienia wskazałbym na Lenovo za 29,79 zł

Lenovo LP40 Czasami lepiej dopłacić

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: SBS, Lech Okoń / Telepolis