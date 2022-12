Takiego laptopa dla graczy jeszcze nie było. Jego ekran zwala z nóg

Chińska firma BOE zaprezentowała pierwszego laptopa z ekranem, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością aż 600 Hz.

Chińczycy z firmy BOE niedawno zapowiadali pierwszą matrycę do 27-calowych monitorów z odświeżaniem na poziomie aż 500 Hz. Na razie nie doczekaliśmy się działającego modelu, ale inżynierowie z Państwa Środka poszli o krok dalej i zaprezentowali laptopa z panelem 600 Hz.

Laptop z ekranem 600 Hz

Chińczycy pokazali model 16-calowego laptop z ekranem o odświeżaniu 600 Hz. Nie znamy szczegółów samego urządzenia. Ze słabej jakości zdjęcia możemy wywnioskować, że to komputer z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX oraz procesorem Intela. Jeśli chodzi o ekran, to prawdopodobnie ma on proporcje 16:10. Nie znamy rozdzielczości ani pozostałych parametrów matrycy.

Ja na razie do sprzedaży nie trafił żaden laptop, który pokonywałby barierę 500 Hz. Blisko tego był Dell z modelem Alienware x17 R2, który przy 17 calach i rozdzielczości 1080p dochodził do 480 Hz. Szkoda, że tajemnicą pozostaje kwestia ewentualnego debiutu pierwszych laptopów z matrycą BOE. Podejrzewam, że to kwestia wielu miesięcy.

