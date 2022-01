Pierwszy taki monitor na świecie! Nowość zwala z nóg

Chińska firma BOE zaprezentowała pierwszy taki monitor na świecie. Ich najnowsza konstrukcja wręcz zwala z nóg, bo może odświeżać obraz z niewiarygodną częstotliwością.

BOE dokonało prawdziwej rewolucji w technologii produkcji matryc do monitorów. Udało się to osiągnąć między innymi dzięki zastosowaniu półprzewodników tlenkowych. Nowy model jest pierwszym na świecie, który może pochwalić się tak dobrymi parametrami.

BOE prezentuje rewolucyjny monitor

Nowy monitor firmy BOE ma przekątną 27 cali, rozdzielczość Full HD (1920 × 1080 pikseli), czas reakcji 1 ms (nie wiadomo, czy nie GtG), 8-liniowe połączenie eDP oraz obsługuje prawdziwą, 8-bitową głębię kolorów. Jednak nie to jest w nim najważniejsze. Urządzenie jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością aż 500 Hz! Oznacza to, że obraz odświeżany jest 500 razy na sekundę, czyli co 2 ms.

To pierwszy tego typu monitor na świecie. Dotychczas najlepsze modele dla graczy osiągały odświeżanie na poziomie 360 Hz, co i tak jest imponującym wynikiem. Warto jednak pamiętać, że model zaprezentowany przez BOE jest jedynie urządzeniem demonstracyjnym. Na ten moment nie wiadomo, kiedy taki monitor mógłby rzeczywiście trafić do sprzedaży. Niewykluczone, że BOE będzie sprzedawać jedynie matryce, które wykorzystają inni producenci.

Pojawia się jeszcze pytanie — czy warto w ogóle korzystać z monitora 500 Hz? Jeśli tak, to tylko i wyłącznie w przypadku mało wymagających gier e-sportowych, jak np. Counter-Strike: Global Offensive. W produkcji Valve osiągnięcie pułapu 500 klatek na sekundę jest jak najbardziej możliwe i wcale nie wymaga piekielnie drogiego komputera (chociaż nadal musi on być bardzo wydajny). W innych grach przy 60 fps-ach zysk będzie niewielki.

