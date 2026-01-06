Mały tablet z LTE za 449 zł, a i parametrami nie straszy

I nie piszę tego po to, aby kogoś namówić na zakup tego tabletu: otóż sam mam dwa takie urządzenia, czyli iPada mini, oraz Samsunga Galaxy Tab Active5, z czego ten drugi jest tabletem do zadań specjalnych. Mają jednak pewną wspólną cechę: obydwa są piekielnie drogie. Blackview TAB 60 LTE to natomiast mały tablet z LTE, który można mieć za ułamek ich ceny, czyli za jedyne 449 zł.

Blackview TAB 60 LTE

Dostajemy tu małe urządzenie z 8,86-calowym ekranem 1340 × 800 pikseli. Na pokładzie znajdziemy zarówno wyżej wspomniane LTE, jak i GPS, co nie zawsze idzie w parze, a w terenie bywa bardzo przydatne. Jego sercem jest kultowy Unisoc T606. I owszem, demon prędkości to nie jest, ale pozwala na swobodne przeglądanie sieci, czy oglądanie filmów. Zwłaszcza że wspiera go naprawdę sensowne 6 GB RAM. Na pliki przeznaczono natomiast 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. A to wszystko przy baterii 6050 mAh ładowanej z mocą do 10 W może być Wasze za jedyne 449 zł.