Rozdają powerbanki za 1 zł. Takie są zasady

W sklepie internetowym Biedronka Home regularnie pojawia się promocja, dzięki której solidny powerbank możesz mieć za 1 zł. Jednak aby tak się stało, trzeba spełnić określone wymagania. Jakie?

Biedronka rozdaje powerbanki za 1 zł

Zasady promocji są bardzo proste. W sklepie internetowym Biedronka Home musisz znaleźć dwa powerbanki oznaczone jako "drugi powerbank za 1 zł". Po dodaniu obu do koszyka cena jednego z nich zostanie obniżona do zaledwie złotówki. Tym samym dwa urządzenia dostajemy tak naprawdę w cenie jednego.

Aktualnie w ramach promocji dostępne są dwa modele: Eveready PX30B oraz Eveready WX30C. Oba oferują między innymi pojemność aż 30,000 mAh. Czym się w takim razie różnią? PX30B wyposażony jest w dwa wyjścia USB-A oraz po jednym wejściu USB-C i micro-USB. Poza tym ma system zabezpieczeń przed przegrzaniem, przepięciami i przeładowaniem podłączonych urządzeń. Jego masa to zaledwie 593 gramy.

Z kolei Eveready WX30C to urządzenie trochę bardziej zaawansowane. Powerbank jest wyposażony w cztery złącza: dwa USB-A, jeden USB-C oraz jeden 5 V. Do tego obsługuje szybkie ładowanie Quick Charge 3.0. Ma też wyraźny wskaźnik LED, który informuje o ilości energii w baterii.