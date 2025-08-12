Sprzęt

Rozdają powerbanki za 1 zł. Takie są zasady

Biedronka znowu ma promocję, w ramach której możesz zdobyć powerbank za 1 zł. Jakie zasady trzeba spełnić?

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:21
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rozdają powerbanki za 1 zł. Takie są zasady

W sklepie internetowym Biedronka Home regularnie pojawia się promocja, dzięki której solidny powerbank możesz mieć za 1 zł. Jednak aby tak się stało, trzeba spełnić określone wymagania. Jakie?

Dalsza część tekstu pod wideo

Biedronka rozdaje powerbanki za 1 zł

Zasady promocji są bardzo proste. W sklepie internetowym Biedronka Home musisz znaleźć dwa powerbanki oznaczone jako "drugi powerbank za 1 zł". Po dodaniu obu do koszyka cena jednego z nich zostanie obniżona do zaledwie złotówki. Tym samym dwa urządzenia dostajemy tak naprawdę w cenie jednego.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank TECH-PROTECT PB01 10000 mAh 22.5W Biały
Powerbank TECH-PROTECT PB01 10000 mAh 22.5W Biały
0 zł
89.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.9 zł
Powerbank HAMA Color 10 10000 mAh Bordowy
Powerbank HAMA Color 10 10000 mAh Bordowy
0 zł
79.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.9 zł
Powerbank XIAOMI 10000mAh 165W Szary
Powerbank XIAOMI 10000mAh 165W Szary
0 zł
159 zł - najniższa cena
Kup teraz 159 zł
Advertisement

Aktualnie w ramach promocji dostępne są dwa modele: Eveready PX30B oraz Eveready WX30C. Oba oferują między innymi pojemność aż 30,000 mAh. Czym się w takim razie różnią? PX30B wyposażony jest w dwa wyjścia USB-A oraz po jednym wejściu USB-C i micro-USB. Poza tym ma system zabezpieczeń przed przegrzaniem, przepięciami i przeładowaniem podłączonych urządzeń. Jego masa to zaledwie 593 gramy.

Z kolei Eveready WX30C to urządzenie trochę bardziej zaawansowane. Powerbank jest wyposażony w cztery złącza: dwa USB-A, jeden USB-C oraz jeden 5 V. Do tego obsługuje szybkie ładowanie Quick Charge 3.0. Ma też wyraźny wskaźnik LED, który informuje o ilości energii w baterii.

Rozdają powerbanki za 1 zł. Takie są zasady

Oba urządzenia standardowo kosztują 179 zł, ale po dodaniu obu do koszyka zapłacimy za nie tylko 180 zł.

Image
telepolis
biedronka biedronka elektronika Biedronka Home Biedronka tania elektronika Biedronka promocja powerbank za 1 zł
Zródła zdjęć: Anna Kopeć / Telepolis
Źródła tekstu: oprac. własne