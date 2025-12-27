Sprzęt

Biedronka rozpieszcza kierowców. 99 zł a sprzęt jak za tysiaka

Biedronka nie spoczęła na laurach po doskonałej ofercie przedświątecznej. Już od 2 stycznia na kierowców czekać będą w stacjonarnych Biedronkach prawdziwe rarytasy.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:42
Wideorejestratory GT MAX od 2 do 14 stycznia za 99 zł

W dzisiejszych czasach posiadanie kamery samochodowej to nie luksus, lecz konieczność. Wraz z gwałtownym wzrostem liczby wypadków drogowych oraz kradzieży pojazdów, świadomy kierowca powinien wyposażyć swój samochód w niezawodny system monitoringu i taki teraz można znaleźć w Biedronce i to w 2 wariantach do wyboru.

Kierowcy mogą postawić na duży ekran lub na zestaw 3 w jednym. GT MAX WR-300 z wyświetlaczem 4 cale TFT to rozwiązanie idealne dla kierowców poszukujących uniwersalnego systemu monitoringu i wygodnego podglądu bezpośrednio w aucie.

Z kolei GT MAX WR-200 to prawdziwy kombajn 3-w-1. Kamera przednia z polem widzenia 140° rejestruje wszystko, co dzieje się przed nami na drodze, a kamera wewnętrzna dokumentuje zachowanie pasażerów w kabinie. Kamera wsteczna zainstalowana w zestawie zapewnia pełny widok tego, co dzieje się z tyłu samochodu. Przy aż takim zestawie funkcji mniejszy ekran (2 cale) nie boli jakoś specjalnie.

Oba zestawy dostępne będą od 2 stycznia za 99 zł sztuka — ja bym chyba postawił na WR-200, ale wybór należy do Was.

Zródła zdjęć: Biedronka, Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: Biedronka, oprac. wł