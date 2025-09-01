Sprzęt

Biedronka chwali się sprzętem kuchennym za pół ceny, ale w Media Expert jest jeszcze taniej

W Biedronka Home można kupić 750-watowy blender ręczny z bogatym zestawem za pół ceny, czyli 99 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:03
0
Tylko… co z tego, skoro jeszcze mocniejsze, bo 800-watowe urządzenie jest dostępne znacznie taniej w Media Expert? A przez taniej rozumiem 79,99 zł. Mowa tu o CAMRY CR 4626. Jest to dwubiegowa konstrukcja przyzwoitej mocy, która może pochwalić się naprawdę bogatym zestawem wykonanym z materiałów wysokiej klasy.

CAMRY CR 4626 Taniej, niż w Biedronce

CAMRY CR 4626

Standardowa nasadka została wykonana ze stali nierdzewnej: zarówno ostrze, jak i osłona. Dzięki temu posłuży długie lata bez negatywnego wpływu na posiłki. W zestawie znajduje się także półlitrowy pojemnik z rozdrabniaczem, który pozwoli zmielić wszystko z zachowaniem czystości otoczenia. Jest także trzepaczka, oraz spieniacz do mleka. A wszystko to za jedyne 79,99 zł, czyli taniej, niż w Biedronce.

CAMRY CR 4626 Taniej, niż w Biedronce

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

