Beats Studio3 na uszy i kilka stówek w kieszeni, a czasu zostało już mało

A dokładniej za 699 zł, w momencie, kiedy przed promocją konieczne było zapłacenie za nie 1059 zł. Warto jednak mieć na uwadze, że nie jest to najświeższy model. Oczywiście nie oznacza to wcale, że źle grają. Pojawia się jednak inne ograniczenie.

Beats Studio3 Wireless

A jest nim największa wada tych słuchawek, czyli port microUSB. Kolejną jest wsparcie jedynie dla Bluetooth 4.0 i kodeków SBC. Z drugiej strony oferują one mocną baterię, która pozwala na do 40 godzin słuchania muzyki w trybie standardowym i do 22 godzin z włączonym ANC. Bo tak, słuchawki te oferują aktywną redukcję szumów.

Co więcej, zaledwie 10 minut wystarczy, żeby naładować je na 3 godziny odtwarzania muzyki. Znajdziemy tu także układ W1, który znacznie poprawia połączenia w przypadku urządzeń z logo Apple na obudowie. Co więcej, dzięki zawiasom w pałąku bardzo łatwo je złożyć i transportować. A wszystko to za 699 zł.