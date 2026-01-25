Sprzęt

Beats Studio3 na uszy i kilka stówek w kieszeni, a czasu zostało już mało

Dla osób, które uważają, że logo Beats na słuchawkach są wartością samą w sobie, jest to jedna z ciekawszych promocji. Model Studio3 Wireless możecie dziś kupić znacznie taniej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 21:03
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Beats Studio3 na uszy i kilka stówek w kieszeni, a czasu zostało już mało

A dokładniej za 699 zł, w momencie, kiedy przed promocją konieczne było zapłacenie za nie 1059 zł. Warto jednak mieć na uwadze, że nie jest to najświeższy model. Oczywiście nie oznacza to wcale, że źle grają. Pojawia się jednak inne ograniczenie.

Dalsza część tekstu pod wideo
Beats Studio3 Wireless To wciąż produkt Apple

Beats Studio3 Wireless

A jest nim największa wada tych słuchawek, czyli port microUSB. Kolejną jest wsparcie jedynie dla Bluetooth 4.0 i kodeków SBC. Z drugiej strony oferują one mocną baterię, która pozwala na do 40 godzin słuchania muzyki w trybie standardowym i do 22 godzin z włączonym ANC. Bo tak, słuchawki te oferują aktywną redukcję szumów. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki douszne APPLE AirPods 4 ANC
Słuchawki douszne APPLE AirPods 4 ANC
0 zł
799 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Słuchawki dokanałowe BEATS Powerbeats Pro 2 Hiperfiolet
Słuchawki dokanałowe BEATS Powerbeats Pro 2 Hiperfiolet
0 zł
962.17 zł - najniższa cena
Kup teraz 962.17 zł
Słuchawki dokanałowe BEATS Studio Buds ANC Czerwony
Słuchawki dokanałowe BEATS Studio Buds ANC Czerwony
0 zł
699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 699.99 zł
Advertisement

Co więcej, zaledwie 10 minut wystarczy, żeby naładować je na 3 godziny odtwarzania muzyki. Znajdziemy tu także układ W1, który znacznie poprawia połączenia w przypadku urządzeń z logo Apple na obudowie. Co więcej, dzięki zawiasom w pałąku bardzo łatwo je złożyć i transportować. A wszystko to za 699 zł.

Beats Studio3 Wireless To wciąż produkt Apple

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
#Apple beats słuchawki bluetooth Beats Studio3 Wireless
Zródła zdjęć: Beats