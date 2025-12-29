AYANEO Pocket Vert, czyli Game Boy ze Snapdragon 8+ Gen 1 ma już swoją cenę

Fani gier na Game Boya do tej pory mogli obrać jedną z czterech ścieżek: sięgnąć po Analogue Pocket, który uruchamia oryginalne gry na potężnym ekranie, dzięki emulacji sprzętowej przez FPGA. Ten jednak kosztuje małą fortunę i nie jest wysyłany do Polski. A częściej nie jest, niż jest obecny. Podobnym rozwiązaniem jest Chromatic od ModRetro. W jego przypadku mamy ekran o natywnej rozdzielczości Game Boya Color, czyli 160 × 144 pikseli. Jest jednak jeszcze drożej, chociaż z wysyłką do Polski. Kolejna opcja, to dowolna konsola w stylu Anberniców. Tu jednak mamy emulację systemową i inne proporcje ekranu i rozdzielczość, która nie jest skalowalna do Game Boya. Tym samym gry mogą działać i wyglądać nieco inaczej. Ostatnią drogą jest zakup używanego Game Boya, na co sam się zdecydowałem. Pojawiła się jednak piąta droga.

AYANEO Pocket Vert

Czyli konsola, która stawia na emulację systemową. Jednak mimo to gry wyglądają na niej tak, jak powinny z powodu zastosowania 3,5-calowego ekranu 1600 × 1440 pikseli, czyli o stukrotnie większej rozdzielczości, który ładnie się skaluje na potrzeby Game Boya. Dziwić może natomiast procesor, czyli Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który znacznie przekracza to, czego gry z GB/GBC potrzebują. Jednak sprzęt ten pozwoli także na uruchomienie także innych gier z bardziej zaawansowanych platform.

Oczywiście nie ma tu gałek analogowych, jednak te są zastąpione przez pola dotykowe znajdujące się pod krzyżakiem i przyciskami akcji. Bateria 6000 mAh ma natomiast pozwolić na naprawdę długą zabawę. Zwłaszcza w grach na Game Boya. Czemu jednak o tym piszę, skoro to samo można się dowiedzieć z tekstu sprzed miesiąca? Ponieważ na temat tego sprzętu wyszły nowe fakty.

I tak wiemy, że podobnie jak w klasycznym GB/GBC dostaniemy tu gniazdo słuchawkowe Jack 3.5 mm. Oczywiście dzięki obecności Bluetooth 5.2 nie jesteśmy skazani na przewodowe rozwiązania. Nie zabraknie także czytnika kart pamięci, co znacznie ułatwi przenoszenie legalnie pozyskanych kopii zapasowych naszych gier na pamięć konsoli. Pomoże w tym także Wi-Fi 6E. Co więcej, dzięki potężnym silniczkom wibracyjnym będziemy mogli cieszyć się wstrząsami w grach, które je obsługują. Znajdziemy tu także pamięć RAM LPDDR5 i masową UFS 3.1. Mamy więc wszystko z najwyższej półki.

Ceny prezentują się natomiast następująco:

8/128 GB - 269 USD w przedsprzedaży i 339 USD, kiedy konsola trafi na rynek.

12/256 GB - 349 USD w przedsprzedaży i 419 USD, kiedy konsola trafi na rynek.

12/512 GB - 369 USD w przedsprzedaży i 439 USD, kiedy konsola trafi na rynek.