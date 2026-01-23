Ten gamingowy laptop to 4999 zł, a posłuży Ci przez lata
Mamy obecnie tak dziwną sytuację na rynku, że łatwiej kupić laptopa do gier, niż złożyć PC-ta, zwłaszcza przy ograniczonym budżecie. ASUS TUF Gaming A16 2025 FA608UM-R7165W to natomiast laptop, który idealnie wpasowuje się w tę zasadę, oferując przy tym nowoczesne rozwiązania.
Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Jest to 16-calowa matryca 1920 × 1200 pikseli, która oferuje pokrycie kolorów DCI-P3 na poziomie 75,35%. W dużym uproszczeniu są to okolice 100% sRGB, więc możemy liczyć na naprawdę ładne kolory. Nie zawodzi także odświeżanie na poziomie 165 Hz i czas reakcji wynoszący 3 ms.
ASUS TUF Gaming A16 2025 FA608UM-R7165W wydajność
Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy AMD Ryzen 7 260, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 5600 MHz. Warto dodać, że laptop ma wolny slot i obsługuje do 64 GB pamięci. Na gry przeznaczono natomiast 512 GB NVMe. Jeśli chodzi o kartę graficzną, to dostajemy RTX 5060 z 8 GB vRAM o mocy 115 W. Całość jest natomiast wyjątkowo lekka: mowa tu o 2,2 kg wagi. A wszystko to za jedyne 4999 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.