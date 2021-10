GeForce RTX 3070 z chłodzeniem Noctua to prawdziwe monstrum

Na oficjalnej stronie Asusa pojawiły się zdjęcia karty graficznej GeForce RTX 3070 w wersji z chłodzeniem Noctua. Plotki na jej temat krążyły już od jakiegoś czasu.

Już kilka tygodni temu pojawiły się plotki, według których Asus — we współpracy z firmą Noctua — pracuje nad nową kartą graficzną. Były one o tyle ciekawe, że przecież Noctua uchodzi za producenta jednych z najlepszych na rynku chłodzeń do komputerów. Teraz pogłoski stały się faktem, bo model ten pojawił się (prawdopodobnie przedwcześnie) na oficjalnej, wietnamskiej stronie Asusa. Co o nim wiemy?

Asus GeForce RTX 3070 Noctua

Przede wszystkim pojawiły się zdjęcia karty Asus GeForce RTX 3070 Noctua. Widzimy na nich konstrukcję z systemem chłodzenia w charakterystycznym, brązowym kolorze. Myślę, że fani hardware'u nie będą go w stanie pomylić z niczym innym. Co zaskakujące, karta zajmuje aż 3,5 slota w obudowie komputera, więc trzeba dla niej przygotować sporo miejsca. W zamian powinna oferować dobrą kulturę pracy i niskie temperatury, ale nie ma co tego oceniać przed testami. Karta zasilana jest za pomocą dwóch 8-pinowych wtyczek. Wyposażona jest w aż pięć złączy — trzy DisplayPort oraz dwa HDMI.

Z kodowej nazwy karty, czyli RTX3070-O8G-NOCTUA, możemy wywnioskować, że jest to konstrukcja fabrycznie podkręcona, ale nie znamy żadnych szczegółów. Nie wiadomo, kiedy karta trafi do sprzedaży, ale jej cena to podobno ponad 1100 dolarów. Dużo.

