Chromebook dla graczy? To ma więcej sensu, niż się wydaje

ASUS zaprezentował nowego Chromebooka. Model Chromebook Vibe C34 Flip dedykowany jest graczom i ma to więcej sensu, niż w pierwszej chwili może się wydawać.

ASUS Chromebook Vibe C34 Flip to kolejny laptop z systemem Chrome OS w ofercie tajwańskiego producenta, który powstał z myślą o graczach. To, co początkowo może się wydawać pozbawione jakiegokolwiek sensu, w rzeczywistości ma go sporo. Dla niektórych może to być ciekawa alternatywa.

Chromebook dla graczy

ASUS Chromebook Vibe C34 Flip wyposażony jest w 14-calowy ekran o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i odświeżaniu 144 Hz. Matryca ma w 100 proc. pokrywać paletę barw sRGB, więc odwzorowanie kolorów powinno być co najmniej przyzwoite. Poza tym oferuje dużo lepszy od standardowych Chromebooków procesor Intel Core i7-1255U z architekturą Alder Lake.

Jednak lepszy ekran i szybszy procesor to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Dodatkowo gracze mogą liczyć na 16 GB pamięci LPDDR4x-4266, do 512 GB na dysku SSD PCIe 3.0, szybkie WiFi w standardzie 6E oraz podświetlaną klawiaturę, która jest odporna na zalania. Poza tym zawiasy ekranu pozwalają przechylić go o pełne 360 stopni, tworząc z urządzenia coś na wzór tabletu. W zestawie znajduje się też rysik.

Specyfikację Chromebooka uzupełniają: wyjście HDMI, dwa złącza USB-C, jedno USB-A, port mini-jack 3,5 mm oraz czytnik kart pamięci. Akumulator oferuje pojemność 63 Wh. Laptop ma zaledwie 2 cm grubości i masę 1,8 kg.

Oczywiście trudno na takim laptopie uruchomić gry pokroju Cyberpunk 2077 czy Wiedźmin 3, a przynajmniej bezpośrednio. Z pomocą przychodzą usługi grania w chmurze, np. GeForce Now. Dzięki nim Chromebook może być prawdziwą, gamingową maszyną, szczególnie tak dobrze wyposażony. Premiera zaplanowana jest na pierwszy kwartał tego roku. Ceny jeszcze nie znamy.

Zobacz: Acer Chromebook 516 GE to laptop do grania w chmurze

Zobacz: Steam trafia na tanie komputery typu Chromebook z systemem Chrome OS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: Liliputing