Sprzęt

Te 5 urządzeń Apple otrzyma ekran OLED, ale trzeba poczekać

Apple planuje w najbliższych latach zaktualizować wiele swoich sprzętów o ekrany OLED. W sumie nowe wyświetlacze dostanie 5 serii urządzeń.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:56
0
Od dawna krążą plotki, z których wynika, że Apple zamierza szerzej zastosować w swoich urządzeniach ekrany OLED. Mówiło się w tym zarówno w kontekście komputerów iMac, laptopów z serii MacBook, jak iPadów, czyli tabletów. Jednak na to przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Apple z ekranami OLED

W sumie ekrany OLED mają zawitać w najbliższych latach do 5 serii urządzeń: iPadów Mini, MacBooków Pro, iPadów Air, iMaców oraz MacBooków Air. Jednak nie stanie się to w jednym momencie. Firma z Cupertino ma plan rozłożony na najbliższe 3 lata, jak wynika z dostępnych informacji. Prezentuje się on następująco:

  • iPad mini: 2026
  • MacBook Pro: końcówka 2026 albo 2027
  • iPad Air: 2027
  • iMac: 2027 or 2028
  • MacBook Air: 2028

Warto przypomnieć, że wszystkie iPhone'y, zegarki Apple Watch i iPady Pro już teraz korzystają z ekranów OLED, a gogle Apple Vision Pro nawet micro-OLED. To gwarancja lepszych kolorów, głębszej czerni oraz wyższego kontrastu.

telepolis
Zródła zdjęć: slvn_an / Shutterstock.com
Źródła tekstu: MacRumors