Te 5 urządzeń Apple otrzyma ekran OLED, ale trzeba poczekać

Od dawna krążą plotki, z których wynika, że Apple zamierza szerzej zastosować w swoich urządzeniach ekrany OLED. Mówiło się w tym zarówno w kontekście komputerów iMac, laptopów z serii MacBook, jak iPadów, czyli tabletów. Jednak na to przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple z ekranami OLED

W sumie ekrany OLED mają zawitać w najbliższych latach do 5 serii urządzeń: iPadów Mini, MacBooków Pro, iPadów Air, iMaców oraz MacBooków Air. Jednak nie stanie się to w jednym momencie. Firma z Cupertino ma plan rozłożony na najbliższe 3 lata, jak wynika z dostępnych informacji. Prezentuje się on następująco:

iPad mini: 2026

2026 MacBook Pro: końcówka 2026 albo 2027

końcówka 2026 albo 2027 iPad Air: 2027

2027 iMac: 2027 or 2028

2027 or 2028 MacBook Air: 2028