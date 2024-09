Apple odpali w 2025 roku HomeOS i wprowadzi inteligentne ekrany

Gdy większość rynku zapomniała już o stacjonarnych, inteligentnych ekranach, Apple chce przywrócić je do łask i wprowadzić Apple HomeOS, w pełni zintegrowany z Apple Intelligence.

Ale to już było, powiecie

Inteligentne głośniki z przyklejonym do nich ekranem były widowiskowym początkiem ery smart home i... ślepym ogniwem jej ewolucji. Nawet jeśli coś się przyjęło (jak rozwiązania Google'a), inteligentne ekrany błyskawicznie zaczynały się starzeć. A przynajmniej na tle ekstremalnej wręcz dynamiki rozwoju smartfonów i tabletów. Czy teraz jest wreszcie inaczej i smart ekran Apple'a ma jakiś sens? Zdecydowanie tak.

Obecne tablety to sprzęt, który nie wymaga już wymiany co 2 lata, lecz raczej co 5-6 lat. I to często bardziej z racji zużycia akumulatora niż z braku wydajności czy nowych funkcji. Same wyświetlacze przeszły też ogromną drogę i nasz smart ekran nie musi świecić czernią jak wypalony monitor, tylko może faktycznie wtopić się w eleganckie wnętrze. Zresztą, to podejście widać też w konstrukcjach telewizorów z eleganckimi ramami, które służą nie tylko do oglądania wiadomości, ale też do wyświetlania sztuki.

Kontrola inteligentnego domu i korzystanie z Apple Intelligence

Według Marka Gurmana z Bloomberga, Apple pracuje nad dwoma inteligentnymi wyświetlaczami, z których każdy ma na celu wprowadzenie sztucznej inteligencji Apple do domów. Pierwszy, o kryptonimie J595, to produkt, o którym dużo się mówiło w ostatnich miesiącach. To bardziej zaawansowane z urządzeń, z ekranem podobnym do iPada i robotycznym ramieniem. To ostatnie miałoby obracać ekran i śledzić użytkownika okiem kamery.

Drugi ze sprzętów, o kryptonimie J490, ma być tańszym inteligentnym wyświetlaczem, zaprojektowanym głównie do rozmów przez FaceTime i kontrolowania gadżetów inteligentnego domu. O ile wariant z robotycznym ramieniem kosztować ma ponad 1000 dolarów, to już J490 ma zdaniem Gurmana będzie o wiele bardziej przystępny.

HomeOS, czyli wariacja na temat tvOS

Nowe sprzęty będą zarządzane przez zupełnie nowy system operacyjny HomeOS, który jednak prawdopodobnie będzie wywodził się bezpośrednio z tvOS, obecnie stosowanego w przystawkach telewizyjnych Apple TV. Cechą szczególną ma być przy tym pełna integracja z Apple Intelligence i lokalnym uczeniem maszynowym, czego obecne Apple TV i HomePody jeszcze nie mają.

Tańsze z urządzeń, model J490, według innych źródeł ma być zaprojektowane jako centrum do codziennych zadań, z aplikacjami takimi jak Kalendarz, Notatki i Home, oraz interfejsem dostosowanym do szybkiej kontroli nad inteligentnym domem. W opcji jest nawet zaczep magnetyczny, który pozwoliłby na umieszczenie ekranu na lodówce czy prosty montaż na ścianach.

O ile inteligentne ekrany Google'a zdążyły się już dawno zestarzeć, to Amazon ma w swojej ofercie produkty z serii Echo Show, które zdają się mocno odpowiadać "innowacjom" Apple'a, a przynajmniej w tej tańszej wersji.

