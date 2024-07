Apple iPhone Flip trafi do sprzedaży w 2026 roku. Testy już trwają

Składane telefony to wciąż egzotyka dla większości z nas. Liderem w branży jest Samsung, a gonią go coraz skuteczniej chińskie firmy z nawami na literę „H”. Wygląda na to, że do tego zacnego grona dołączy wreszcie Apple.

Plotka goni plotkę, ale wreszcie coś może być na rzeczy

O składanym iPhone'ie plotki krążą od lat. Jak jednak przekonuje DigiTimes Asia, źródła z łańcuchów dostaw wskazują na to, że u Apple'a wreszcie coś się ruszyło. Mało tego, serwis dotarł do osi czasu, według której premiera składanego iPhone'a — Apple iPhone Flip — miałaby nastąpić już (albo w sumie dopiero) w 2026 roku.

Nowe urządzenie będzie miało konstrukcję składaną jak dawne telefony z klapką czy współczesne Galaxy Flipy. Rozłożony telefon ma przy tym zachować gabaryty współczesnych iPhone'ów, choć niekoniecznie będzie to dotyczyło grubości, która jest wyjątkowo mała w składakach innych producentów.

Do głowy przychodzą od razu ostatnie przecieki o nowym przedstawicielu rodziny Apple'a, Apple iPhone 17 Slim, ale nic nie wskazuje na to, by chodziło o te same sprzęty. No i Slima mamy ponoć zobaczyć już w 2025 roku, a na składaka Apple'a poczekać dodatkowy rok.

Jeśli spodziewacie się jakichś rewolucji w kontekście zastosowanego wyświetlacza, to raczej nie w nowym iPhone'ie — dostawcą ekranów ma być Samsung Display. Wątpliwe jest jednak by Apple zlecił Samsungowi też konstrukcję samego zawiasu, tutaj raczej Amerykanie będą chcieli pokazać coś swojego. Warto przy tym przypomnieć, że obok telefonów, Apple rozważa też komputery/tablety z elastycznymi ekranami, o czym szerzej pisaliśmy tutaj. Te ostatnie mogą pojawić się na rynku jako pierwsze.

Zobacz: Apple pracuje nad nowym ekranem. Będzie wyjątkowy

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: DigiTimes Asia, oprac. wł