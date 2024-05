Składaki Apple pod koniec przyszłego roku

Już pod koniec 2025 roku lub na samym początku 2026 roku poznamy pierwsze urządzenia firmy Apple wyposażone w wyginane ekrany. Patrząc na koszty produkcji, ceny wyrwą z butów.

Apple powygina w pierwszej kolejności tablety

Określenie tablet może być tutaj już na wstępie błędne, bo całkiem możliwe, że nowe sprzęty będą oferowały nie tylko tabletowe doświadczenie znane z iPadów, ale i pełnosprawny, desktopowy system producenta. Świadczyć mogą o tym zarówno zastosowane procesory, jak i olbrzymie przekątne, doskonałe nie tylko do cyfrowej rozrywki.

Według analityka Ming-Chi Kuo zobaczymy nie jedno, lecz dwa urządzenia. Pierwszy z tableto-komputerów będzie miał ekran o przekątnej 13-14 cali, gdy jest złożony i aż 18,8 cala po rozłożeniu. I to jest to mniejsze z urządzeń... Większy brat składaka Apple'a złożony zaoferuje ekran zewnętrzny o przekątnej 14-15 cali, a więc zbliżony do ekranów stosowanych obecnie w laptopach. Po rozłożeniu zyskamy natomiast aż 20,25 cala.

Gdzieś to już widzieliście? Macie całkowitą rację

Nie, laptopy z wyginanym ekranem od dawna nie są już nowością. Szczególnie dużo robi w tej materii Lenovo i Asus. Ba Lenovo nawet przygotował uproszczoną serię, gdzie może ekran nie jest ciągły, tylko składa się z 2 oddzielnych wyświetlaczy w Lenovo Yoga Book 9i:

Apple może pomóc Lenovo i Asusowi. Spopularyzuje tę kategorię hybryd i sprawi, że ich produkty staną się tą tańszą opcją

Apple zrobi to wszystko zapewne lepiej, a już na 100% drożej. Sam wewnętrzny ekran nowych sprzętów będzie kosztował pomiędzy 600 a 650 dolarów, a wyprodukować ma go firma LG. Nie jest to jednak ostateczna cena ekranu, bo byłby on niczym bez specjalnego mechanizmu zawiasów, który dostarczyć ma Amphenol w cenie 200-250 dolarów sztuka.

W połączeniu z nadchodzącym chipsetem Apple M5 finalna cena tableto-komputerów Apple'a będzie podobna do gogli Apple Vision Pro, których ceny startują od 3500 dolarów. Dla przypomnienia wszystkie ceny są kwotami netto. Uwzględniając europejskie przeliczniki Apple'a, śmiało można założyć, że używalnej konfiguracji nie kupimy za mniej niż 20 tys. zł.

Chętnych jednak raczej nie zabraknie. Zdaniem Ming-Chi Kuo pierwsza pula urządzeń przekroczy 1 mln sztuk, a więc będzie większa niż gogli Apple'a. Po pierwszych doświadczeniach Apple'a w wyginanym większym formacie, prawdopodobnie zobaczymy też w końcu składane iPhone'y.

