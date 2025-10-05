Apple iPad Pro M5 zaskakuje. Idzie łeb w łeb z układem do PC-tów
Najnowsze benchmarki pokazują moc obliczeniową nadchodzącego iPada Pro z układem Apple M5. Szykuje się mocna jednostka.
W bazie Geekbench pojawiły się wyniki wydajności niezapowiedzianego iPada Pro. Ten prawdopodobnie wyposażony jest w nowy układ Apple M5. Tak przynajmniej sugerują osiągane wyniki.
Wydajność iPada Pro M5
Tajemniczy iPad Pro osiągnął 4133 pkt w teście dla jednego rdzenia oraz 15437 pkt w benchmarku wielordzeniowym. Warto podkreślić, że taktowanie CPU dobijało do 4,42 GHz. Tablet korzystał też z 12 GB pamięci RAM.
Jak te wyniki mają się do konkurencji? Można je porównać między innymi do Snapdragona X2 Elite Extreme. Ten co prawda nie jest jeszcze dostępny, ale jego wynikami w Geekbench pochwalił się Qualcomm. Układ osiąga 4080 pkt dla jednego rdzenia i 23491 pkt z wykorzystaniem wszystkich rdzeni.
Tym samym Apple M5 ma szybsze rdzenie, ale w ogólnym rozrachunku wypada gorzej od konkurencyjnego Snapdragona. Wynika to zapewne z mniejszej liczby rdzeni, więc nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Poza tym należy pamiętać, że X2 Elite Extreme powstał z myślą o komputerach, a nie tabletach. W związku z tym wynik Apple należy uznać za rewelacyjny.