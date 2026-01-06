Nowy iPad za 809 zł? To możliwe, ale haczyk jest potężny

Tablety Apple dobrze znoszą mijające lata. A w tej cenie trudno o coś lepszego. iPad 9 generacji to ostatni tablet ze swojej linii stylistycznej. Jest tak stary, że ma nawet przycisk home z TouchID pod ekranem. Do tego mamy tu bardzo dobry, 10,2-calowy ekran o rozdzielczości 1620×2160 pikseli. Całość napędza leciwy, ale wciąż bardzo wydajny Apple A13 Bionic, którego wspiera 3 GB RAM, co wbrew pozorom nie stanowi problemu przy zwykłym przeglądaniu sieci, czy oglądaniu filmów. Na pliki znajdziemy natomiast 64 GB. Co też nie jest aż takim problemem o czy, sam się przekonałem, od lat korzystając z iPada 10 generacji. Nie zawodzi także bateria 8557 mAh, która wystarczy na kilka wieczorów korzystania. Chociaż brak złącza USB-C z dzisiejszej perspektywy może być uciążliwe. Mówimy tu jednak o tablecie za 809 zł.