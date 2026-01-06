Sprzęt

Nowy iPad za 809 zł? To możliwe, ale haczyk jest potężny

Jest to promocja, z której mało kto będzie miał możliwość skorzystać, ale warto.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:43
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Nowy iPad za 809 zł? To możliwe, ale haczyk jest potężny

Tablety Apple dobrze znoszą mijające lata. A w tej cenie trudno o coś lepszego. iPad 9 generacji to ostatni tablet ze swojej linii stylistycznej. Jest tak stary, że ma nawet przycisk home z TouchID pod ekranem. Do tego mamy tu bardzo dobry, 10,2-calowy ekran o rozdzielczości 1620×2160 pikseli. Całość napędza leciwy, ale wciąż bardzo wydajny Apple A13 Bionic, którego wspiera 3 GB RAM, co wbrew pozorom nie stanowi problemu przy zwykłym przeglądaniu sieci, czy oglądaniu filmów. Na pliki znajdziemy natomiast 64 GB. Co też nie jest aż takim problemem o czy, sam się przekonałem, od lat korzystając z iPada 10 generacji. Nie zawodzi także bateria 8557 mAh, która wystarczy na kilka wieczorów korzystania. Chociaż brak złącza USB-C z dzisiejszej perspektywy może być uciążliwe. Mówimy tu jednak o tablecie za 809 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo
iPad 9 Tylko w Bydgoszczy

iPad 9 z dużym haczykiem

Gdzie tkwi haczyk? Otóż w Bydgoszczy. A dokładniej w sklepie RTV Euro AGD w tym mieście, który jest zlokalizowany w galerii Pomorskiej. Tablet ten jest dostępny tylko tam. Co więcej, nie można go kupić, ani zarezerwować przez internet. Nie wiadomo nawet, ile sztuk jest tam dostępnych. Jest to więc raczej wyprawa dla zatwardziałego łowcy okazji, a nie prosty sposób na taniego iPada. No, chyba że sami jesteście z Bydgoszczy i to dla Was kwestia spaceru.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tablet APPLE iPad Air 13" 7 gen. 2025 128 GB 5G Wi-Fi Fioletowy
Tablet APPLE iPad Air 13" 7 gen. 2025 128 GB 5G Wi-Fi Fioletowy
0 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Tablet APPLE iPad Pro 11" 4 gen. 2TB Wi-Fi Gwiezdna szarość
Tablet APPLE iPad Pro 11" 4 gen. 2TB Wi-Fi Gwiezdna szarość
0 zł
8985.5 zł - najniższa cena
Kup teraz 8985.5 zł
Tablet APPLE iPad Air 11" 6 gen. 2024 1 TB 5G Wi-Fi Niebieski
Tablet APPLE iPad Air 11" 6 gen. 2024 1 TB 5G Wi-Fi Niebieski
0 zł
5999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999.99 zł
Advertisement
iPad 9 Tylko w Bydgoszczy

Pamiętajcie również, że tablet ten ktoś może też sprzątnąć Wam sprzed nosa i wycieczka okaże się stratą czasu. Jak mówiłem na początku: haczyk jest ogromny.

Image
telepolis
#Apple ipad iPad 9
Zródła zdjęć: Apple