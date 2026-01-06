Nowy iPad za 809 zł? To możliwe, ale haczyk jest potężny
Jest to promocja, z której mało kto będzie miał możliwość skorzystać, ale warto.
Tablety Apple dobrze znoszą mijające lata. A w tej cenie trudno o coś lepszego. iPad 9 generacji to ostatni tablet ze swojej linii stylistycznej. Jest tak stary, że ma nawet przycisk home z TouchID pod ekranem. Do tego mamy tu bardzo dobry, 10,2-calowy ekran o rozdzielczości 1620×2160 pikseli. Całość napędza leciwy, ale wciąż bardzo wydajny Apple A13 Bionic, którego wspiera 3 GB RAM, co wbrew pozorom nie stanowi problemu przy zwykłym przeglądaniu sieci, czy oglądaniu filmów. Na pliki znajdziemy natomiast 64 GB. Co też nie jest aż takim problemem o czy, sam się przekonałem, od lat korzystając z iPada 10 generacji. Nie zawodzi także bateria 8557 mAh, która wystarczy na kilka wieczorów korzystania. Chociaż brak złącza USB-C z dzisiejszej perspektywy może być uciążliwe. Mówimy tu jednak o tablecie za 809 zł.
iPad 9 z dużym haczykiem
Gdzie tkwi haczyk? Otóż w Bydgoszczy. A dokładniej w sklepie RTV Euro AGD w tym mieście, który jest zlokalizowany w galerii Pomorskiej. Tablet ten jest dostępny tylko tam. Co więcej, nie można go kupić, ani zarezerwować przez internet. Nie wiadomo nawet, ile sztuk jest tam dostępnych. Jest to więc raczej wyprawa dla zatwardziałego łowcy okazji, a nie prosty sposób na taniego iPada. No, chyba że sami jesteście z Bydgoszczy i to dla Was kwestia spaceru.
Pamiętajcie również, że tablet ten ktoś może też sprzątnąć Wam sprzed nosa i wycieczka okaże się stratą czasu. Jak mówiłem na początku: haczyk jest ogromny.